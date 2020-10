Mare Fuori, cosa è successo nella quarta puntata, riassunto

Questa sera, 21 ottobre 2020, su Rai 2 va in onda la quinta puntata di Mare Fuori, la serie tv ambientata a Napoli e che racconta la storia di alcuni ragazzi che trascorrono il loro tempo in un carcere minorile, l’Istituto di Pena Minorile, dove però vige una realtà complessa: chi viene rinchiuso qui talvolta lo ha fatto per propria scelta, sbagliando perché non poteva fare altrimenti. Ma cosa è successo nella quarta puntata (riassunto) di Mare Fuori andata in onda lo scorso mercoledì, 14 ottobre 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Il riassunto della quarta puntata

Nel primo episodio della quarta puntata di Mare Fuori, dal titolo “L’amore malvagio”, abbiamo visto l’amicizia tra Filippo e Carmine in crisi. Filippo ha poi scoperto il prezzo della protezione di Ciro: durante il permesso ha incontrato la sua famiglia in un ristorante. Edoardo ha invece approfittato dell’attività al laboratorio di ceramica per corteggiare a modo suo Teresa. Gemma, durante i colloqui con la madre, ha scoperto il peggioramento della sorella sprofondando nei sensi di colpa; Carmine infine è apparso determinato a non accettare il ricatto della sua famiglia, ma le leggi della Camorra sono chiare: Carmine dovrà obbedire a Ezio, uccidere un uomo e avere la sua vita in cambio.

Cosa è successo nel secondo episodio della quarta puntata di Mare Fuori dal titolo “Conosci te stesso”? Massimo ha proseguito ad avere per Carmine un occhio di riguardo. Intanto Filippo ha incontrato i genitori a Napoli… Naditza, intanto, è uscita dall’IPM in permesso e ha raggiunto Filippo proprio nel momento in cui l’escort – “regalatagli” – lo stava facendo cadere tra le sue braccia. Filippo ha poi fatto quello che Ciro gli aveva ordinato ma poco prima di entrare nell’IPM ha avuto un ripensamento.

Mare Fuori, il cast della fiction di Rai 2

Abbiamo visto cosa è succcesso nella quarta puntata di Mare Fuori, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recano: Massimo Valenti

Nicolas Maupas: Filippo

Massimiliano Caiazzo: Carmine

Matteo Paolillo: Edoardo

Serena De Ferrari: Viola

Valentina Romani: Naditza

Nel cast di Mare Fuori, anche della quinta puntata, ci sono: Giacomo Giorgio, Ar Tem, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati, Serena de Ferrari, Matteo Paolillo che ha anche realizzato il brano dei titoli della serie ‘O mar for. Mare Fuori vi aspetta su Rai 2 con la quarta puntata oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 21,20.

