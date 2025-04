Mare Fuori 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 2 aprile 2025

Questa sera, 2 aprile 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Mare Fuori 5, la quinta stagione della popolare serie ambientata in un carcere minorile, che torna con nuove storie e personaggi. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni (trama)

Grazie a Carmela il clan continua a crescere, causando preoccupazioni in donna Wanda. Teresa si ostina a cercare Edoardo, mentre in IPM arriva anche Tommaso, un ragazzo benestante animato da un odio feroce verso tutti i detenuti. La tensione aumenta a causa del giro di droga dei milanesi, che sfocia in una violenta rissa. Cucciolo, intanto, si riavvicina al fratello e si svela con Milos. Lino invece cerca in ogni modo di alleviare l’angoscia di Silvia.

Nel secondo episodio di stasera Tommaso fa un affronto a Rosa che non può restare impunito, mentre emerge il tragico passato del ragazzo. Cardiotrap riceve una bella notizia ma per l’entusiasmo rischia di rovinare il rapporto con Alina. I due nordici sottovalutano le capacità di Lino. Carmela a fatica tiene il comando del clan, mentre Donna Wanda dal carcere ha ormai capito il suo gioco. Massimo fa una proposta a Micciarella che potrebbe dare un nuovo indirizzo alla sua vita. Simone intanto cerca di sfruttare una resa dei conti tra detenuti a suo vantaggio.

Mare Fuori 5: il cast

Tante le novità nel cast di questa quinta stagione, a cominciare dal regista. Ludovico Di Martino sostituisce infatti Ivan Silvestrini. Tra gli attori, ci sono gradite conferme, alcuni addii e diverse new entry. Tra le conferme Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Giovanna Sannino, Vincenzo Ferrera, solo per citarne alcuni. Non ci saranno, invece, alcuni degli interpreti più amati come Massimiliano Caiazzo (Carmine), Matteo Paolillo (Edoardo), Clara Soccini (Crazy J) e Kyshan Wilson (Kubra). Perr quanto riguarda le new entry fanno il loro ingresso in Mare Fuori 5 diverse giovani promesse: Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, nei panni dei criminali arrivati dal Nord; Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, amiche inseparabili e partner in crime; Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che daranno voce a due delle diverse anime di Napoli, quella della strada e quella dei quartieri più benestanti, i quartieri dei “chiattilli”.