Mare Fuori 5: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 16 aprile 2025

Questa sera, mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Mare Fuori 5, la quinta stagione della popolare serie ambientata in un carcere minorile, che torna con nuove storie e personaggi. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni (trama)

Nel primo episodio della serata, dal titolo “Ad ogni costo”, emerge quanto il peso dei ricordi influisca sulle vite dei protagonisti. Anche Sofia viene turbata dal ritorno improvviso di un volto che un tempo le era caro, e si ritrova a ripensare a vecchie ferite e a verità nascoste. Cardio – con il supporto di Alina, Pino e Beppe – è impegnato ad architettare una strategia per risolvere un dilemma complesso che minaccia l’equilibrio del gruppo. Micciarella si lascia sopraffare dai rimorsi, mentre Massimo cerca di indurlo a scegliere la via giusta per se stesso. La sorte di Teresa resta ancora avvolta nell’incertezza. Angelo viene colpito da una scoperta tanto inaspettata quanto drammatica. In un colpo di scena, Rosa decide di cercare un’alleanza con Tommaso: un dialogo che apre la strada a nuove dinamiche e conflitti interni. Lui vuole vederci chiaro sulla morte del fratello; lei propone dunque un accordo: Tommaso dovrà scoprire – mediante la madre magistrato – alcune cose sulla mamma di Rosa, che a sua voltà procurerà al giovane le notizie che cerca.

Nel secondo episodio della quarta puntata di Mare Fuori 5, dal titolo “Le seconde occasioni”, all’istituto i nordici proseguono indisturbati le loro attività, lasciando Silvia in uno stato di disperazione. Sofia si ritrova costretta a far entrare nel gruppo una persona, avvicinandola pericolosamente a uno dei leader, mentre Pino continua con la sua consueta dedizione al canile. Tommaso coglie l’occasione per avviare un’indagine personale alla ricerca della verità, mentre Milos rimane sorpreso da una visita inattesa e Dobermann precipita ulteriormente nella spirale autodistruttiva. Un colpo di scena sconvolgente scuote l’IPM, costringendo Rosa a fare i conti con il proprio passato e a confrontarsi finalmente con verità che aveva cercato disperatamente di seppellire. I milanesi sono vittime di un agguato in bagno: per Pino e gli altri ciò che hanno fatto a Cardiotrap non può essere impunito.

Mare Fuori 5: il cast

Qual è il cast di Mare Fuori 5? Tante le novità nel cast di questa quinta stagione, a cominciare dal regista. Ludovico Di Martino sostituisce infatti Ivan Silvestrini. Tra gli attori, ci sono gradite conferme, alcuni addii e diverse new entry. Tra le conferme Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Giovanna Sannino, Vincenzo Ferrera, solo per citarne alcuni. Non ci saranno, invece, alcuni degli interpreti più amati come Massimiliano Caiazzo (Carmine), Matteo Paolillo (Edoardo), Clara Soccini (Crazy J) e Kyshan Wilson (Kubra). Perr quanto riguarda le new entry fanno il loro ingresso in Mare Fuori 5 diverse giovani promesse: Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, nei panni dei criminali arrivati dal Nord; Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, amiche inseparabili e partner in crime; Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che daranno voce a due delle diverse anime di Napoli, quella della strada e quella dei quartieri più benestanti, i quartieri dei “chiattilli”.