Mare Fuori 4 si farà: le anticipazioni sulla quarta stagione

Ci sarà Mare Fuori 4? Ve lo diciamo subito: la risposta è sì. Una domanda che molti fan della serie di successo della Rai si stanno ponendo in queste ore, mentre su Rai 2 vanno in onda gli ultimi episodi della terza stagione. Ma d’altronde dopo il grande boom registrato dalle serie ambientata in un carcere minorile campano, che ha spopolato specie tra i giovani, era inevitabile proseguire.

Nella nuova stagione ci saranno tanti cambiamenti. Esce di scena il personaggio interpretato da Nicolas Maupas, Filippo Ferrari, trasferito nell’IPM di Milano per ordine della nuova direttrice Sofia Durante. Vi possiamo dire che la quarta stagione è già in cantiere e gli attori si ritroveranno a breve, nel mese di maggio, per iniziare le riprese.

In Mare Fuori 4, oltre al personaggio di “Chiattillo”, non vedremo né Valentina Romani, apprezzata dal pubblico nel ruolo di Naditza, né Carolina Crescentini, che ha prestato il volto all’ormai ex direttrice Paola Vinci. La terza stagione si chiude con lo scontro a fuoco tra Carmine di Salvo (Massimiliano Caiazzo), Rosa Ricci (Maria Eposito) e il padre Salvatore (Raiz), oltre che dal risveglio di Edoardo Conte (Matteo Paolillo). Intanto Kubra è sconvolta per aver scoperto che l’educatore del carcere Beppe Romano è il suo padre naturale. Insomma, ci sono tanti temi e storie per assistere ad un’altra appassionante stagione di Mare Fuori.

“Un principio generale di tutte le storie è che finiscono quando non sono più problematiche, gli ostacoli incontrati finora dai protagonisti hanno generato i conflitti e le emozioni che abbiamo vissuto e amato, pur soffrendone, quindi non abbiate fretta di vedere i nostri beniamini tutti felici su una spiaggia, perché quella sarebbe la fine della serie, ed è quello che vogliamo? Le storie nascono dai problemi, noi vogliamo storie, quindi, anche se non lo ammettiamo, noi vogliamo problemi”, ha spiegato il regista Ivan Silvestrini in merito a Mare Fuori 4. Quel che sappiamo per certo è che dunque la nuova stagione ci sarà e da maggio inizieranno le riprese.