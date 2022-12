Mara Venier in ansia per il marito a Santo Domingo: “Forza amore mio”

Mara Venier è preoccupatissima. La conduttrice tv, a neanche un’ora dall’inizio della diretta di Domenica In, il programma che conduce ormai da vent’anni su Rai 1, ha ricevuto una brutta notizia. Ha scoperto che suo marito Nicola, attualmente nella loro casa a Santo Domingo, è risultato positivo al Covid-19.

Paura e preoccupazione per la conduttrice che ha portato avanti lo show pur sapendo che Nicola Carraro, l’ex produttore cinematografico con cui è sposata dal 2006, sta affrontando l’isolamento da solo e, soprattutto, lontanissimo dalla sua dolce metà.

Mara Venier ci ha tenuto a informare i suoi fan sulle condizioni di salute del marito con un dolce post sul suo profilo Instagram: “Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni ma adesso il Covid è arrivato a Santo Domingo – ha scritto Mara -. Mi hai mandato questa foto per rassicurarmi lo so. Vorrei essere vicina a te, forza amore mio. Ti amo”, ha scritto la conduttrice di Domenica In.

Tanti i messaggi d’affetto inviati da parte dei fan di zia Mara, i quali hanno augurato a a Nicola Carraro una pronta guarigione e di poter tornare, presto, tra le braccia della sua amata.