Le cause della morte di Mango, il padre di Angelina in gara al Festival di Sanremo 2024

Quali sono state la cause della morte di Mango, il noto cantante, padre di Angelina in gara al Festival di Sanremo 2024 in questi giorni? Il cantante è morto, stroncato da un infarto, alla fine del concerto (manifestazione in beneficenza “World of Colours”) che stava tenendo al “Pala Ercole” di Policoro, in provincia di Matera, il 7 dicembre 2014.

Il malore lo ha colpito mentre stava cantando “Oro”, uno dei suoi brani più famosi. L’artista, che aveva compiuto 60 anni il 6 novembre, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è giunto privo di vita. Molti fan, dopo che Mango (all’anagrafe, Giuseppe Mango) si è sentito male si sono trasferiti all’ospedale.

A sua moglie Laura aveva confidato una volta: “Cosa c’è di più bello che morire mentre fai musica davanti alla gente, e cioè mentre fai la cosa che ami di più?”. Il 9 dicembre il fratello maggiore Giovanni si sente male durante la veglia funebre, probabilmente anch’egli per un infarto o per un episodio cardiaco da stress; l’uomo, settantacinquenne, muore poco dopo l’arrivo in ospedale. Gli altri fratelli, Armando e Michele, giunti in ospedale per visitare Giovanni, anch’essi accusano un malore, e vengono portati in ospedale e subito dimessi.

I funerali

Il 10 dicembre le esequie del cantautore vengono svolte dal vescovo Francescantonio Nolè nella concattedrale di Lagonegro. Alla funzione partecipano le autorità cittadine, il presidente della regione Basilicata Marcello Pittella, Mogol, Franz Di Cioccio e Franco Mussida della PFM, Maurizio Fabrizio, i discografici della Sony, gli amici delle radio, tra cui Paola Gallo di Radio Italia, e una grande folla di cittadini. Nel primo pomeriggio dello stesso giorno si tengono i funerali del fratello Giovanni, nella chiesa di San Giuseppe. Il cantautore è sepolto nel suo paese natale, dove era tornato a vivere da diversi anni.

Vita privata

Abbiamo visto le cause della morte di Mango, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Angelina è l’unica figlia? Mango ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sfera personale. Nel 2004 ha sposato Laura Valente, nota per essere stata la seconda cantante dei Matia Bazar, dopo una relazione incominciata nel 1983. La coppia aveva già avuto due figli prima del matrimonio: Filippo, nato nel 1995, e Angelina, nata nel 2001. Filippo è batterista, mentre Angelina è cantante e in gara al Festival di Sanremo 2024; entrambi hanno collaborato con il padre sia in studio che in sede live.