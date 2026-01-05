Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Mamma ho riperso l’aereo: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Mamma ho riperso l’aereo: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York. Il film è del 1992 con la regia di Chris Columbus, è il sequel di Mamma, ho perso l’aereo e vede come protagonista Macaulay Culkin. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film.

Trama

La numerosa famiglia McCallister decide di passare le vacanze natalizie in Florida, ma all’aeroporto il piccolo Kevin si perde e sbaglia aereo, ritrovandosi così a New York. Mentre i genitori lo cercano, Kevin occupa, grazie alla carta di credito del padre, una suite al grand hotel, fa amicizia con una barbona e soprattutto sventerà, come nel primo episodio, i piani criminosi degli incapaci ladri Harry e Marv.

Mamma ho riperso l’aereo: il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

  • Macaulay Culkin – Kevin McCallister
  • Joe Pesci – Harry Lime
  • Daniel Stern – Marvin “Marv” Merchants
  • Brenda Fricker – signora dei piccioni
  • Catherine O’Hara – Kate McCallister
  • John Heard – Peter McCallister
  • Tim Curry – Hector, il concierge
  • Rob Schneider – Cedrick, il facchino

Streaming e tv

Dove vedere Mamma ho riperso l’aereo in diretta tv e live streaming? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 5 gennaio 2026 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di Mediaset Infinity, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
