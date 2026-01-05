Mamma ho riperso l’aereo: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York. Il film è del 1992 con la regia di Chris Columbus, è il sequel di Mamma, ho perso l’aereo e vede come protagonista Macaulay Culkin. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film.

Trama

La numerosa famiglia McCallister decide di passare le vacanze natalizie in Florida, ma all’aeroporto il piccolo Kevin si perde e sbaglia aereo, ritrovandosi così a New York. Mentre i genitori lo cercano, Kevin occupa, grazie alla carta di credito del padre, una suite al grand hotel, fa amicizia con una barbona e soprattutto sventerà, come nel primo episodio, i piani criminosi degli incapaci ladri Harry e Marv.

Mamma ho riperso l’aereo: il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Macaulay Culkin – Kevin McCallister

Joe Pesci – Harry Lime

Daniel Stern – Marvin “Marv” Merchants

Brenda Fricker – signora dei piccioni

Catherine O’Hara – Kate McCallister

John Heard – Peter McCallister

Tim Curry – Hector, il concierge

Rob Schneider – Cedrick, il facchino

Streaming e tv

Dove vedere Mamma ho riperso l’aereo in diretta tv e live streaming? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 5 gennaio 2026 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di Mediaset Infinity, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone.