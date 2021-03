Makari: il cast completo della fiction di Rai 1

Qual è il cast completo (tutti gli attori) di Makari, la nuova serie tv in onda su Rai 1 dal 15 marzo 2021? Il protagonista della fiction è Claudio Gioè, che interpreta il ruolo di Saverio Lamanna, giornalista caduto in disgrazia proprio all’apice della carriera, che torna in Sicilia per rifarsi una vita. Al suo fianco, tra gli interpreti principali della serie tv, ci sono Domenico Centamore, nel ruolo dello stravagante e affezionato Peppe Piccionello, amico d’infanzia ritrovato, e Ester Pantano che interpreta Suleima la studentessa di architettura di cui si innamora Lamanna.

Nel cast di Makari anche: Filippo Luna e Sergio Vespertino, rispettivamente il Vicequestore Randone e il Maresciallo Guareschi. Poi Tuccio Musumeci, il padre di Saverio. Nelle scene ambientate nel passato, il piccolo Saverio è interpretato da Francesco Occhipinti, sua madre da Vanessa Gallipoli e il padre da Antonio Liotta.

Chi è Saverio Lamanna

Abbiamo visto il cast di Makari, ma chi è Saverio Lamanna, il protagonista interpretato da Claudio Gioè? Si tratta di un personaggio di fantasia ideato da Gaetano Savatteri per le sue opere (Sellerio Editore). Appassionato, riflessivo e soprattutto intuitivo, Saverio Lamanna ha alle spalle un passato lavorativo gratificante e di successo. A Roma, dopo una gavetta da giornalista, è diventato portavoce di un influente uomo politico al governo, ma un piccolo passo falso gli ha fatto perdere il lavoro e soprattutto la credibilità. Tornato “a casa” riscopre una grande passione rimasta sopita per anni: quella dello scrittore.

Chi è Claudio Gioè

Ma chi è Claudio Gioè che interpreta Saverio Lamanna in Makari? Attore italiano nato a Palermo il 27 gennaio 1975. Stando alla sua biograia, studia presso il Liceo Classico Giuseppe Garibaldi di Palermo e in seguito si trasferisce a Roma, dove si diploma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Inoltre frequenta dei seminari con Luca Ronconi e si diletta nel canto e nella danza. Per il teatro scrive e porta in scena Caligola Night Live. Sul grande schermo esordisce con Luca Guadagnino nel 1998 in The Protagonists, e appare tra l’altro ne I cento passi (2000) e La meglio gioventù (2003), entrambi diretti da Marco Tullio Giordana. Seguono poi in Stai con me (2004), regia di Livia Giampalmo, …e se domani (2006), regia di Giovanni La Parola, e Piano, solo (2007), diretto da Riccardo Milani.

Poi tanta tv con diverse serie sul tema mafia in particolare sulle reti Mediaset come Il capo dei capi, Squadra antimafia – Palermo oggi. Nel film del 2013 La mafia uccide solo d’estate Claudio Gioè interpreta la parte di un giornalista amico del protagonista. Negli ultimi anni tanti altri ruoli in tv e al cinema fino al ruolo di protagonista in Makari in onda dal 15 marzo 2021 su Rai 1.

