Makari 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)

Questa sera, domenica 1 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata di Makari 3, la terza stagione della serie tv diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il protagonista mantiene l’idea di abbandonare la scrittura di romanzi gialli, decidendo di cambiare completamente interesse per perseguire una vita più serena e tranquilla. A non essere felice della decisione è Suleima, anche se Saverio deciderà subito di compiere un passo falso, interessandosi a un caso di cronaca che ha colpito il paese. A essere coinvolte in un omicidio sono due ragazze molto care a Saverio, due ex fidanzate di gioventù, su cui ora lo scrittore vuole indagare. Ma non è finita qui: ecco le altre anticipazioni da non perdere. Oltre alle indagini, non mancano le questioni amorose che continuano a fare da sfondo alle avventure di Makari. Nel corso della prima puntata di Makari 3, vengono presentati due nuovi personaggi, Michela e Giulio, coppia che fa presto amicizia con Saverio e Suleima. L’amicizia però sembra rovinarsi a causa dell’interesse che Michela scatena in Saverio e, al contempo, anche Giulio fa colpo su Suleima. Non solo: a sconvolgere gli equilibri ci pensa persino l’arrivo sull’isola di Cocò, il nuovo editore di Saverio, che si appassiona sempre più ai casi di cronaca, tanto da volerli trattare da vicino.

Makari 3: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Makari 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Gioè: Saverio Lamanna

Domenico Centamore: Giuseppe “Peppe” Piccionello

Ester Pantano: Suleima Lynch

Antonella Attili: Marilù

Filippo Luna: vicequestore Giacomo Randone

Tuccio Musumeci: padre di Saverio

Serena Iansiti: Michela

Eugenio Franceschini: Giulio

Streaming e tv

Dove vedere la prima puntata di Makari 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.