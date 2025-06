Makari 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata (replica)

Questa sera, domenica 8 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la seconda puntata Makari 3, la terza stagione della serie tv diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Claudio Gioè. Saverio Lamanna, lo “sbirro di penna”, insieme all’amata Suleima e al formidabile Piccionello, in questa terza stagione dovrà affrontare quattro nuovi casi di omicidio che hanno al centro la terribile faida fra due sue ex fidanzate (ne “Il fatto viene dopo”); un mistero che affonda le radici nella tragica storia di Gibellina (“La città perfetta”); un antico amore di Marilù che viene ucciso nel corso di un festival letterario (“Tutti i libri del mondo”); un presunto incidente all’interno di un bellissimo centro termale (“La segreta alchimia”). Dove vedere Makari 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Makari 3 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Makari 3, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima domenica 18 febbraio 2024; la quarta e ultima domenica 10 marzo 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):