Makari 2 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Makari 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Stasera, lunedì 21 febbraio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Makari 2, la seconda stagione della serie tv che ha appassionato milioni e milioni di telespettatori con protagonista Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. Il giornalista squattrinato nato dalla penna dello scrittore Gaetano Savatteri, dopo il successo dello scorso anno, torna con un secondo capitolo formato da tre prime serate dirette ancora da Michele Soavi. Dove vedere la terza puntata di Makari 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Makari 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere tutti gli episodi dopo la messa in onda su Rai 1.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Makari 2, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate per tre prime serate: la prima lunedì 7 febbraio 2022; la terza e ultima lunedì 21 febbraio 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):