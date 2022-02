Makari 2: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da lunedì 7 febbraio 2022 su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda Makari 2, la seconda stagione della serie tv che ha appassionato milioni e milioni di telespettatori con protagonista Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. Il giornalista squattrinato nato dalla penna dello scrittore Gaetano Savatteri, dopo il successo dello scorso anno, torna con un secondo capitolo formato da tre prime serate dirette ancora da Michele Soavi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Avevamo lasciato Saverio Lamanna deciso a cullarsi nei sogni di gloria letteraria sotto il sole di Màkari, accanto al fido Piccionello, e in attesa di ricongiungersi all’amata Suleima, volata a Milano per realizzare i propri sogni. Cosa potrebbe andare storto? Più o meno tutto. Nella seconda stagione della fortunata serie tratta dalle opere di Gaetano Savatteri è trascorso un anno. Il proposito di Saverio di affermarsi come romanziere è ancora al palo, al punto che il suo editore si sta preparando a dargli il benservito. Non bastasse il fosco quadro professionale, la lontananza da Suleima pesa ogni giorno di più sul loro rapporto. Una buona notizia ci sarebbe: grazie a un importante progetto carico di speranze e di ideali – La Città del Sole – Suleima torna a Màkari in pianta stabile. Ma Saverio capisce subito che rallegrarsi è prematuro perché la sua ragazza non è più la studentessa che ha incontrato l’estate precedente. È cresciuta, ha una carriera avviata e arriva in Sicilia accompagnata dal fascinoso, carismatico e ricchissimo capo, Teodoro Bettini, di cui Saverio è gelosissimo. Lamanna dovrà lottare non poco per non perderla e soprattutto per non cadere nei suoi soliti maledetti errori. E vivrà questa nuova stagione del suo amore alle prese con tre nuove indagini che risolverà, insieme a Piccionello, col suo personale piglio da detective per caso, magari un po’ strampalato e picaresco, ma straordinariamente acuto e tenace.

Makari 2: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama di Makari 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Saverio Lamanna: Claudio Gioè

Peppe Piccionello: Domenico Centamore

Suleima: Ester Pantano

Marilù: Antonella Attili

Vicequestore Randone: Filippo Luna

Teodoro: Andrea Bosca

Padre di Saverio: Tuccio Musumeci

Primo episodio

Accursio Miragno: Maurizio Bologna

Demetrio Alù: Ennio Coltorti

Antonio Moncada: Massimo Reale

zia Rosina: Alessandra Costanza

Ylenia: Elvira Cammarrone

Vittoria Ferrini: Federica Girardello

Filippo Cannizzaro: Alessandro Carbonara

Maricchiedda: Maribella Piana

Stefano Sapienza: Teodoro Giambanco

Noemi: Nicoletta Cifariello

Simone: Fulvio Emanuele

Lillo: Alberto Rossi

Secondo episodio

Marina Tadde: Francesca Turrini

Tilde: Mariella Lo Sardo

Angela: Cristina Marino

Don Franco Pitrone: Gaetano Colella

Giulio Racano: Lorenzo Crespi

Kevin: Antonio Russo

Emma: Giulia Cutrona

Accursio Miragno: Maurizio Bologna

Simone Triassi: Goffredo Maria Bruno

Maricchiedda: Maribella Piana

Alida: Floriana Poma

Bartolo: Gabriele Catalano

Terzo episodio

Zia Rosina: Alessandra Costanza

Accursio Miragno: Maurizio Bologna

Igea: Gabriella Saitta

Constance: Eleonora Romandini

Don Cesare: Bruno Torrisi

Ispettore Belli: Cosimo Coltraro

Carmelo Nicodemo: Antonio Pandolfo

Emma: Giulia Cotrona

Rocco: Antonio Orlando

Salvo: Giustiniano Alpi

Padre Saverio giovane: Antonino Liotta

Vito: Mario Coco

Mimì: Giuseppe Giacalone

Madre Saverio: Vanessa Galipoli

Saverio 8 anni: Francesco Occhipinti

Location

La fiction Makari o Macari è stata girata (location) in Sicilia. Per l’esattezza si tratta di un bellissimo borgo. Il golfo di Màcari (o anche Mákari) è una ridotta insenatura naturale lungo la costa nord-occidentale della Sicilia, estesa dal lato orientale del Monte Cofano fino a Capo San Vito, nei territori dei comuni di Custonaci e San Vito Lo Capo. E’ situato nella costa settentrionale della Sicilia ed è affacciato sul Mar Tirreno. La costa è preceduta dal golfo di Bonagia e la riserva naturale orientata Monte Cofano e prosegue dopo Capo San Vito con la Riserva naturale orientata dello Zingaro e poi il Golfo di Castellammare. Dal lato di monte Cofano vi è un’antica tonnara, quella di Cofano. La baia sabbiosa è denominata Santa Margherita. Al centro vi è il borgo marinaro di Màcari, che dà il nome al golfo stesso. Frazione del comune di San Vito lo Capo, dista circa 4 chilometri dal capoluogo comunale, e conta circa 450 abitanti. Perché il golfo si chiama Macari (o Makari)? Purtroppo al momento non abbiamo trovato una risposta definitiva. Piccola curiosità che però non c’entra nulla con la Sicilia e il bellissimo golfo: “macari” in bosniaco vuol dire gatti.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Makari 2 su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate per tre prime serate: la prima lunedì 7 febbraio 2022; la terza e ultima lunedì 21 febbraio 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 7 febbraio 2022

Seconda puntata: lunedì 14 febbraio 2022

Terza puntata: lunedì 21 febbraio 2022

Streaming e tv

Dove vedere Makari 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere tutti gli episodi dopo la messa in onda su Rai 1.