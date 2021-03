Mahmood ospite a Sanremo 2021: biografia, fidanzato e cachet per il Festival

Anche Mahmood è tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021: ecco chi è il rapper e cantautore tra i protagonisti della kermesse (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione) canora in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo.

Biografia

Pseudonimo di Alessandro Mahmoud, Mahmood nasce a Milano il 12 settembre 1992 da madre sarda e padre egiziano. Cresciuto nel quartiere Gratosoglio, i suoi genitori si separano da piccolo. Alessandro cresce con la madre, risentendo dell’abbandono del padre con il quale non avrà più rapporti. Anche per questo motivo Mahmood non parla arabo, nonostante le origini paterne, mentre è molto legato alla terra natale della madre, la Sardegna. Il suo nome d’arte gioca sul suo cognome (Mahmoud) e sull’espressione inglese my mood (“il mio stato d’animo”).

Appassionato di musica sin da piccolo, dall’età di 15 anni studia canto con il maestro Gianluca Valenti. Dopo la maturità al liceo linguistico, studia presso il CPM Music Institute-Centro Professione Musica di Milano. Nel 2012 partecipa alla sesta edizione del talent show X Factor nella categoria under uomini. Scartato da Simona Ventura agli Homevisit, viene poi ripescato dal televoto e infine eliminato nel corso della terza puntata.

Dopo il talent, nel 2015 partecipa ad Area Sanremo, ottenendo il pass per il Festival tra le “Nuove proposte”. All’Ariston si classifica al quarto posto con il brano Dimentica. Successivamente collabora con diversi artisti, Michele Bravi, Elodie, Fabri Fibra e Guè Pequeno, solo per citarne alcuni, mentre nel 2018 è uno dei due vincitori di Sanremo Giovani con il brano Gioventù bruciata con il quale si aggiudica anche il Premio della critica Mia Martini. Questa vittoria gli permette di partecipare al Festival di Sanremo, che vince con la canzone Soldi.

Dopo la kermesse musicale pubblica il suo primo album di inediti, dal titolo Gioventù bruciata, e partecipa, in qualità di vincitore del Festival, all’Eurovision Song Contest di Tel Aviv, in Israele, classificandosi al secondo posto finale e aggiudicandosi il premio Marcel Bezençon per la miglior composizione musicale. Nel 2020 è tra gli autori di Andromeda, il brano con il quale Elodie partecipa al Festival di Sanremo 2020, mentre il 3 febbraio 2021 è uscito il singolo Inuyasha, che anticipa l’uscita del suo nuovo album il cui titolo non è stato però ancora definito.

Mahmood, la vita privata: il fidanzato

Mahmood non ama parlare della sua vita privata, perciò non ha mai chiarito se sia fidanzato o single al momento. Tuttavia, secondo indiscrezioni il cantante sarebbe fidanzato da diverso tempo con Lorenzo Tobia Marcucci, con il quale è stato anche paparazzato a Milano. Classe 1989, Lorenzo è di Lucca e lavora nel mondo della moda.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Cachet Sanremo 2021

Ma qual è il cachet percepito da Mahmood per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021? Sui compensi, in realtà, non vi sono comunicazioni ufficiali da parte della Rai. Secondo alcune indiscrezioni, Fiorello e Ibrahimovic, presenti in tutte le serate della kermesse musicale, dovrebbero percepire 50mila euro a puntata, mentre agli ospiti sarebbe destinato un cachet di circa 25mila euro. Ma, come detto, si tratta solamente di voci di corridoio e non di comunicazioni ufficiali.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, l’abito di Wrongonyou al Festival: look, stilista, vestito Sanremo 2021, l’abito di Folcast al Festival: look, stilista, vestito Sanremo 2021, l’abito di Francesco Renga per la quarta serata del Festival