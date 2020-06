Made in Sud, le anticipazioni della puntata in onda il 29 giugno

Questa sera, 29 giugno 2020, torna l’appuntamento con Made in Sud, il programma comico condotto da Stefano De Martino – affiancato da Fatima Trotta. Per questa terza puntata, i due conduttori accoglieranno sul palcoscenico tanti comici, tra cast fisso e ospiti d’eccezione. Il programma, giunto alla sua decima edizione, può contare su tanti volti comici e le puntate sono state girate nel rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio da Covid. Vediamo quali sono le anticipazioni per questa seconda puntata, in onda oggi, lunedì 29 giugno.

Le anticipazioni della terza puntata

Questa sera andrà in onda la terza puntata di Made in Sud. Il programma comico che va in onda su Rai 2 cambia ancora una volta giorno della messa in onda: dopo la prima puntata al martedì e la seconda al giovedì, il definitivo anticipo al lunedì. Tema della puntata, la follia. Un momento musicale sarà a cura di Sal Da Vinci che, accompagnato da Stefano e Fatima, farà un medley con D’Istinto e di cuore, Nanà e Napule, mentre i due conduttori saranno poi protagonisti di “Un bacio a mezzanotte” e una rivisitazione comica de “La vecchia fattoria”. Non mancherà Lello Arena, ospite speciale di questa edizione. Tantissimi i comici, presenti nel cast di Made in Sud, che si avvicenderanno sul palcoscenico: Mino Abbacuccio con il suo “Peppe Domanda” che parlerà dei nuovi bonus in arrivo… sempre a 20 euro, Peppe e Rosaria riproporranno il loro “Zuppa party” per raccogliere like con lezioni online, Enzo e Sal i “Bamboccioni”, I Ditelo Voi, Paolo Caiazzo, Ciro Giustiniani, la signora Romilda alias Maria Bolignano alla ricerca dei “fratacchioni” da prendere a borsettate. In squadra ci saranno Mariano Bruno e il suo “Lallo il Cavallo”, gli Arteteca Enzo e Monica, Le Sex and the Sud Floriana e Luisa, Francesco Albanese che spiegherà come funziona la app “dolce metà”, Nello Iorio, Ettore Massa, Matranga e Minafò insieme a Rosario Alagna ovvero Gianni Lattore, I Falchi Claudio Di Giovanni e Giuseppe Accetta, Simone Schettino, Tommy Terrafino, Antonio D’Ausilio e il “Gerardo Show”, Peppe Iodice, Adel Ahmed, Manu e Luca, l’imitatore Vincenzo De Lucia, i Radio Rocket, i Sud 58, i Gemelli di Guidonia, il professore Enzo Fischetti e Uccio De Santis in collegamento dalla Puglia dalla località di Locorotondo.

Made in Sud, il cast

Come ogni edizione, anche quella 2020 avrà il suo cast di comici, pronti a far ridere gli italiani con le loro battute. Come le precedenti stagioni, anche questa volta il cast di Made in Sud si alternerà, quindi in ogni puntata vedremo alternarsi sul palco i seguenti comici: Paolo Caiazzo, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, I Ditelo Voi, gli Arteteca, Maria Bolignano, Manu e Luca, i Sud 58, i Radio Rocket, Francesco Albanese, Peppe Iodice, Nello Iorio, Simone Schettino, Matranga e Minafò, le Sex and Sud, Enzo Fischetti, Uccio De Santis, Ettore Massa, Antonio D’Ausilio, Peppe Laurato, Rosaria Miele, Rosario Alagna, Tommy Terrafino. Vedremo anche ospiti fissi come Biagio Izzo, Sal Da Vinci, Lello Arena.

Ma ci saranno anche delle novità quest’anno, facce nuove ad allargare il cast del programma: Piero Salerno, Damiano Terzo, Claudio Di Giovanni, Giuseppe Accetta, i Gemelli di Guidonia, Adel Ahmed, Vincenzo De Lucia, Sara Carannante, Irene Pariota e Rosaria Frenza. Made in Sud vi aspetta questa sera, 25 giugno 2020, in prima serata su Rai 2.

