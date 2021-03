Luisa Ranieri a Sanremo 2021: chi è, età, marito, figli, carriera, abiti, fiction, Instagram, Luca Zingaretti, altezza

Luisa Ranieri è a Sanremo 2021 al fianco di Amadeus in una delle cinque serata di questa 71esima edizione. L’attrice, moglie di Luca Zingaretti, in queste settimane sta avendo un grande successo su Rai 1 con la fiction Le indagini di Lolita Lobosco. Nella sua carriera ha preso parte a film, fiction e serie di grande successo come “Eros”, “Callas e Onassis”, “Maldamore”. Ma chi è Luisa Ranieri, qual è la sua biografia, l’età, la vita privata, il marito e i figli? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Biografia e carriera

Classe 1973, l’attrice ha dunque 47 anni. Nata il 16 dicembre a Napoli, non vive un’infanzia facile. I suoi genitori, di umili origini, a causa della gelosia eccessiva del padre, decidono di prendere strade diverse. Così a soli 8 anni la piccola Luisa deve affrontare lo shock del divorzio dei suoi. La madre intanto nel frattempo si rifà un’altra vita, e per la giovane Ranieri il nuovo compagno della mamma diventa come un secondo padre.

L’abbandono paterno in ogni caso la segna e da adolescente è molto timida e introversa. Trova rifugio nella religione, tanto da esprimere il desiderio di diventare una suora. La madre, consapevole che il desiderio era frutto non di una vera vocazione ma del disagio sofferto dalla figlia, la fa riflettere e l’aiuta a trovare la propria strada.

La carriera d’attrice di Luisa Ranieri spicca il volo intorno ai primi anni Duemila. Nel 2003 recita come protagonista nella miniserie di successo “Maria Goretti” andata in onda su Rai 1. L’anno successivo collabora con Michelangelo Antonini nell’episodio “Filo pericoloso delle cose” della fiction “Eros”. Sempre nel 2004 partecipa alla miniserie televisiva di Riccardo Milani “La omicidi” insieme a Massimo Ghini. Nel 2005 veste i panni di un’artista di fama mondiale ovvero Maria Callas nella serie televisiva “Callas e Onassis” diretta da Giorgio Capitani. Sempre in questo periodo, Luisa Ranieri collabora con Adriano Celentano, in Rockpolitik.

Nel 2012 Luisa Ranieri conduce “Amore criminale”, una trasmissione di cronaca nera in onda su Rai 3. Nel 2014 presenta il Festival del Cinema di Venezia. Due anni dopo torna a indossare nuovamente i panni da attrice e interpreta l’imprenditrice umbra Luisa Spagnoli. Sempre nel 2014 collabora, insieme a suo marito Luca Zingaretti e ad altri attori di primo piano come Claudia Gerini, Ambra Angiolini e Alessio Boni nel film “Maldamore” di Angelo Longoni. Nel 2018 è protagonista insieme a Francesco Arca nella fiction Rai La vita promessa con la regia di Ricky Tognazzi. Attualmente è la protagonista della nuova serie Rai da ascolti record Le indagini di Lolita Lobosco, ideata dalla scrittrice pugliese Gabriella Genisi. Con lei nella fiction recita anche Lunetta Savino nel ruolo di sua madre e Filippo Schicchitano.

Luisa Ranieri, la vita privata: chi è il marito, Luca Zingaretti

Nel 2005 l’attrice, ospite a Sanremo 2021, conosce e lavora con Luca Zingaretti, il protagonista di Il commissario Montalbano. Tra i due scocca subito la scintilla, tanto che lui è costretto a divorziare con la moglie, ovvero Margherita D’Amico. Nel 2011 i due hanno avuto una figlia, Emma. I due si sposano il 23 giugno 2012 con rito civile al Castello di Donnafugata a Ragusa in Sicilia. Il 27 luglio del 2015 Luisa Ranieri mette al mondo la loro seconda figlia, Bianca Zingaretti. Molto attiva sui social, il suo profilo Instagram è seguito da oltre 310mila persone. L’attrice condivide poche foto di vita quotidiana con suo marito Luca Zingaretti e molti scatti cinematografici o pubblicitari.

