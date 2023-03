Chi è Lucia Ocone, l’attrice e comica ospite di Loretta Goggi a Benedetta primavera

Chi è Lucia Ocone, l’attrice e comica ospite di Loretta Goggi a Benedetta primavera stasera, venerdì 31 marzo 2023? Lucia Ocone è nata ad Albano Laziale il 3 maggio del 1974. E’ una comica, imitatrice e attrice.

Frequenta dapprima il seminario di recitazione metodo Stanislavskij, tenuto da Francesca De Sapio, in seguito i corsi presso la scuola di Beatrice Bracco, infine il seminario intensivo di recitazione con Lucilla Lupaioli. Lucia Ocone esordisce in TV all’inizio degli anni novanta in Bulli e pupe, spin-off estivo del programma Non è la Rai di Gianni Boncompagni, raggiungendo la serata finale nella competizione relativa alla danza. Da qui ha mosso i primi passi, facendo le sue prime imitazioni comiche, animando, appena diciannovenne, personaggi come la parrucchiera Deborah Tacchia o la maga Lucia in due edizioni di Non è la Rai, tra il 1992 e il 1994.

Lo stesso Boncompagni la porterà in Rai nel programma satirico Macao, varietà del 1997. Lucia Ocone prosegue la sua carriera artistica lavorando tra gli altri con la Gialappa’s Band nei seguenti programmi: nel 2002 in Mai dire domenica; nel 2003-2004 in Mai dire Grande Fratello e nel 2005 in Mai dire lunedì. È nel cast di Nessundorma, di e con Paola Cortellesi. In teatro sono diverse le rappresentazioni in cui si cimenta: Mio Sangue, L’iradiddio e Yard Gal di Furio Andreotti; Disco Pigs di Nuccio Siano.

Poi il cinema. Lucia Ocone è infatti interprete in Un altr’anno e poi cresco e in Mari del sud. Su Rai 1 è nel cast delle serie TV Lo zio d’America, Le ragioni del cuore, La omicidi, Una famiglia in giallo e Il commissario Manara. Dal 28 agosto 2005 entra a far parte del cast di Quelli che il calcio, programma condotto da Simona Ventura su Rai 2. La stessa conduttrice la vuole nell’edizione 2006 del reality musicale Music Farm. Negli anni 2007, 2008 e 2009 è sempre nel cast di Quelli che il calcio, che lascia il 20 dicembre 2009 per motivi televisivi.

Nel 2011 Lucia Ocone veste i panni di una severa professoressa di greco e latino nella terza stagione della fiction I liceali. Per la radio, nel weekend autunnale dal 21 settembre 2013 conduce al fianco del cantante Luca Barbarossa e il comico-imitatore Andrea Perroni, la nuova edizione di Radio 2 Social Club. Nel 2015 e 2016 fa parte del cast di Quelli che il calcio condotto da Nicola Savino su Rai 2 imitando diversi personaggi famosi d’attualità e creando nuovi e vecchi personaggi. Nel 2022 prende parte al film I cassamortari, diretto da Claudio Amendola.

Vita privata

Lucia Ocone ha un marito? E’ fidanzata? Mentre sappiamo tantissimo sulla sua carriera da attrice, non sappiamo quasi nulla sulla sua vita privata. Secondo quanto riportano diverse testate, in questo momento dovrebbe essere single. L’unica certezza sulla sua vita privata è che non si è mai sposata e non ha figli.