Luce dei tuoi occhi: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, mercoledì 29 settembre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Luce dei tuoi occhi, la nuova serie tv che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La fiction, un thriller melò ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. Prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa, la serie è composta da 12 episodi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla seconda puntata nel dettaglio.

Trama

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi di Luce dei tuoi occhi, Luisa inizia ad indagare sull’incidente a Valentina ed è costretta a coinvolgere Emma, l’ultima ad averla vista e ad averle lasciato molti messaggi. Emma racconta della discussione, tralasciando i dettagli di cui solo Luca verrà a conoscenza, divenendo suo complice nella ricerca di Alice. Enrico ha intuito che la donna nasconde qualcosa ma Emma non è pronta a fidarsi di lui. Mentre Luisa continua la ricerca dell’auto pirata, si accorge che Emma sta indagando su di lei. Infatti anche Luisa sembra avere dei segreti, forse collegati ad un misterioso uomo che contatta Anita senza identificarsi: lei decide di incontrarlo. Solo un’intuizione permette ad Emma ed Enrico di salvarla dalla violenza di quell’uomo.

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) della seconda puntata di Luce dei tuoi occhi, ma qual è il cast completo? Eccolo: