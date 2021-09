Luce dei tuoi occhi: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv

Da mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Luce dei tuoi occhi, la nuova serie tv che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La fiction, un thriller melò ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. Prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa, la serie è composta da 12 episodi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La serie vede Anna Valle nel ruolo di Emma Conti, famosa étoile internazionale che vive a New York. Era solo una ragazza quando ha deciso di lasciare Vicenza per provare a dimenticare la morte di Alice, la bambina avuta da Davide (Bernardo Casertano), il grande amore della sua giovinezza. Da allora non si è più voltata indietro ma adesso, dopo sedici anni, una lettera anonima riapre la vecchia ferita, insinuando in lei un dubbio: sua figlia, creduta morta alla nascita, sarebbe ancora viva, si troverebbe a Vicenza e sarebbe una ballerina, proprio come lei. Per Emma è arrivato il momento di tornare a casa e cercare la verità tra le allieve della sua vecchia scuola di danza. Nel ruolo di insegnante la donna cerca sui loro volti qualcosa che le assomigli, finendo per inciampare nella storia di ognuna e imparando ad amarle tutte. Valentina (Elisa Visari), Anita (Sabrina Martina), Miranda (Gea Dall’Orto), Sofia (Rebecca Antonaci), Alessia (Stella Maya Epifani), Martina (Linda Pani). Chi di loro è Alice? Negli occhi appassionati delle ballerine Emma finirà per ritrovare i frammenti della ragazza che è stata un tempo, la stessa che ha amato Davide e che oggi, dopo averlo ritrovato, si sorprenderà a fare i conti con il tempo che passa, con la forza dirompente dei sentimenti e con la possibilità di un nuovo amore, il padre di una delle sue allieve, l’insegnante del locale liceo Enrico Leoni, interpretato da Giuseppe Zeno, protagonista maschile della serie. Non è mai troppo tardi per essere felici.

Luce dei tuoi occhi: il cast

Abbiamo visto la trama di Luce dei tuoi occhi, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco di tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Anna Valle: Emma Conti

Giuseppe Zeno: Enrico Leoni

Bernardo Casertano: Davide Fabbris

Francesca Beggio: Azzurra

Riccardo De Rinaldis Santorelli: Luca Costa

Elisa Visari: Valentina Costa

Sabrina Martina: Anita Guerra

Gea Dall’Orto: Miranda Leoni

Rebecca Antonaci: Sofia Romano

Linda Pani: Martina Fontana

Stella Maya Epifani: Alessia Lovato

Luca Bastianello: Roberto Conti

Paola Pitagora: Paola Conti

Giulia Patrignani: Cecilia

Maria Rosaria Russo: Luisa Guerra

Vincenzo Vivenzio: Mario

Paolo Romano: Aurelio Fontana

Valentina Valsania: Barbara Fontana

Matteo Pagani: Alessandro Fontana

Yari Gugliucci: Luigi

Carla Ferraro: Antonella

Sofia Pelashier: Chiara Furlan

Julia Wujkowski: Anna Ballarin

Paola Sambo: Marta

Giancarlo Previati: Alberto

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Luce dei tuoi occhi? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascusa (totale: 12 episodi). La prima andrà in onda mercoledì 22 settembre 2021; l’ultima mercoledì 27 ottobre 2021. Di seguito la programmazione completa su Canale 5 (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):

Prima puntata (episodi 1-2): mercoledì 22 settembre 2021

Seconda puntata (episodi 3-4): mercoledì 29 settembre 2021

Terza puntata (episodi 5-6): mercoledì 6 ottobre 2021

Quarta puntata (episodi 7-8): mercoledì 13 ottobre 2021

Quinta puntata (episodi 9-10): mercoledì: 20 ottobre 2021

Sesta puntata (episodi 11-12): mercoledì 27 ottobre 2021

Quanto dura (durata) ogni puntata di Luce dei tuoi occhi? La messa in onda è prevista dalle ore 21,30 alle ore 23,40. La durata – pubblicità incluse – di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Luce dei tuoi occhi in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno rivedere tutti gli episodi in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.