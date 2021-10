Luce dei tuoi occhi: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Luce dei tuoi occhi, la nuova serie tv che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La fiction, un thriller melò ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. Prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa, la serie è composta da 12 episodi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla quinta puntata nel dettaglio.

Trama

Secondo le anticipazioni, nella puntata di oggi – divisa in due episodi – Emma si ritroverà a dover fare i conti con la scoperta del segreto che ha custodito per tutto questo tempo. La donna è approdata a Vicenza, in quella scuola di danza per un motivo ben preciso: aveva ricevuto una soffiata legata alla figlia, che le è stata sottratta dopo la nascita e che pare si troverebbe proprio in quella prestigiosa accademia. Ecco perché la donna ha cominciato ad indagare, seppur in gran segreto, sulle ragazze che popolano la scuola di danza con l’intenzione di riuscire a scoprire tutta la verità. Emma si ritroverà a fare i conti con accuse e sospetti sul suo conto. Nel momento in cui tutti, all’interno della scuola di danza, scopriranno la verità sulle ricerche che sta portando avanti Emma, punteranno il dito contro la donna. Le accuse saranno ben chiare: tutti si scaglieranno contro la donna, ritenendo che si sia avvicinata a quelle giovani ballerine soltanto per arrivare al suo obiettivo, ossia riuscire a scoprire se ci fosse davvero la sua Alice. Un duro colpo per Emma che, nel momento in cui verrà messa con le spalle al muro, si ritroverà costretta a difendersi da questi sospetti sul suo conto, che non la lasceranno affatto indifferente. Spetterà ad Emma mettere in chiaro le cose… L’insegnante, infatti, si difenderà e pur ammettendo che il suo scopo era quello di cercare sua figlia, confesserà di essersi affezionata per davvero a quelle talentuose ragazze che popolano la scuola di danza di Vicenza. Ecco perché Emma sarà disposta ad accompagnarle e sostenerle in vista della partecipazione ad un prestigioso Festival di danza, che le vedrà protagoniste.

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) della quinta puntata di Luce dei tuoi occhi, ma qual è il cast completo della fiction in onda su Canale 5? Eccolo: