Luce dei tuoi occhi: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, mercoledì 13 ottobre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Luce dei tuoi occhi, la nuova serie tv che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La fiction, un thriller melò ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. Prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa, la serie è composta da 12 episodi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla quarta puntata nel dettaglio.

Trama

Secondo le anticipazioni, nella puntata di oggi – divisa in due episodi – Valentina si sveglierà dal coma e racconterà la sua versione dei fatti su quanto è accaduto. In questo modo, grazie alle rivelazioni della ragazza, Enrico potrà essere finalmente scagionato e così cadranno tutte le accuse che gli sono state mosse contro in queste settimane. Intanto Valentina si prepara a sottoporsi ad un delicatissimo intervento alle gambe mentre Enrico deciderà di parlare con Luigi di uno strano portachiavi che ha trovato tra le sue cose e che potrebbe essere quello di cui parla Valentina in merito alla fatidica notte dell’aggressione. Luca tenterà in tutti i modi di riuscire a scoprire la verità sull’aggressore di sua sorella ma dovrà fare i conti con una brutale aggressione. Qualcuno, infatti, lo colpirà alle spalle. Emma, stranita dal fatto che Luca non da più sue notizie, andrà a cercarlo e lo troverà avvolto tra le fiamme. A quel punto, Emma correrà subito da lui per cercare di salvarlo ma entrambi si ritroveranno tra le fiamme e in serio pericolo di vita. Emma e Luca, quindi, rischieranno la morte e fondamentale sarà l’intervento tempestivo di Enrico che riuscirà ad evitare la tragedia.

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) della quarta puntata di Luce dei tuoi occhi, ma qual è il cast completo della fiction in onda su Canale 5? Eccolo: