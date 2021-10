Luce dei tuoi occhi streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata della fiction

Questa sera, mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata de Luce dei tuoi occhi, la nuova serie tv che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La fiction, un thriller melò ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. Prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa, la serie è composta da 12 episodi. Dove vedere la quinta puntata di Luce dei tuoi occhi in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda questa sera, mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 (tasto 5 del digitale terrestre, 505 in HD).

Luce dei tuoi occhi streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno rivedere tutti gli episodi in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Luce dei tuoi occhi, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: