Chi sono i figli di Luca Barbareschi, ospite a Domenica In

Chi sono i figli di Luca Barbareschi, ospite a Domenica In nella puntata del 28 maggio 2023? Michael, il primogenito, è arrivato nel 1974 da una fugace avventura. Della sua esistenza l’attore l’ha scoperto a diversi anni di distanza, durante una festa a New York, quando una ex glielo ha confessato. Dal matrimonio con Patrizia Fachini hanno invece visto la luce Beatrice, Eleonora e Angelica. Infine, da Elena Monorchio, la sua attuale moglie, ha avuto i più piccoli, Maddalena e Francesco Saverio.

In una vecchia intervista Luca Barbareschi ha fornito qualche dettaglio sul loro conto: Eleonora (classe 1984) ha creato un’azienda di design interdisciplinare, si è comprata casa da sola, non l’ha mai aiutata e desiderava cambiarsi il cognome; Beatrice (1985) ha una laurea ed è sposata con due figli; Angelica (1993) ha iniziato per conto proprio una carriera di attrice. Infine, Maddalena e Francesco Saverio sono ancora piccoli e Luca ha preferito non divulgare notizie in merito.

In passato Luca Barbareschi ha inoltre spiegato che non lascerà nulla in eredità ai figli, ma destinerà le sue intere fortune a un ente benefico. “Io un padre degenere? No. Ho dato ai miei sei figli gli strumenti per la migliore educazione, nelle scuole e università più importanti, spendendo milioni di euro. Hanno avuto la possibilità di avere passaporti americani ed europei, parlano quattro lingue, hanno relazioni internazionali…”.

Da segnalare poi le dichiarazioni rilasciate qualche tempo fa da Eleonora, la seconda figlia avuta da Patrizia Fachini: “Il problema confondere la linea sottile che intercorre tra il rendere un figlio libero di emanciparsi e l’ abbandono. Mi è mancata la sua presenza. Non lo faceva per cattiveria, ma perché è troppo preso da se stesso. Un’ assenza scivolata poi nella sua rigidità”.