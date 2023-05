L’ex moglie e l’attuale compagna di Luca Barbareschi ospite a Domenica In

Chi sono l’ex moglie e la compagna attuale di Luca Barbareschi, ospite nella puntata odierna di Domenica In? L’attore e produttore è stato sposato con Patrizia Fachini, dalla quale ha avuto le figlie Beatrice, Eleonora e Angelica. Successivamente è stato compagno per sette anni dell’attrice Lucrezia Lante della Rovere. Attualmente è legato a Elena Monorchio, figlia dell’ex ragioniere generale dello Stato Andrea, dalla quale ha avuto due figli: nel 2010 Maddalena e nel 2012 Francesco Saverio. Ma conosciamo meglio l’attuale compagna di Luca Barbareschi, Elena Monorchio.

Della loro storia non si sa molto, dato che la donna non ama stare sotto i riflettori. Di lei è noto soltanto che è nata nel 1977 (i due hanno ben 22 anni di differenza) e che è la figlia di Andrea Monorchio, ex Ragioniere di Stato. Ad oggi è una mamma casalinga a tempo pieno, anche se talvolta accompagna il marito sul red carpet nelle rassegne cinematografiche. Del suo amato, in occasione di una intervista a L’Arena di Massimo Giletti, ha parlato come un uomo buono nonché come un ottimo padre. I due si sono conosciuti nel corso di una vacanza estiva romana e si sono subito innamorati, tanto che la decisione di mettere su famiglia è arrivata dopo soltanto 3 mesi dal primo incontro.

Ciò che si sa di lei deriva più che altro dalle biografie del padre Andrea Monorchio, economista, dirigente pubblico e accademico italiano che è stato in carica come Ragioniere generale dello Stato dal 1 settembre 1989 al 30 giugno 2002, oltre ad essere eletto Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana e Medaglia d’Oro alla Sanità Pubblica. Oggi anche lui fa una vita più riservata, da professore ordinario di Contabilità di Stato presso l’Università di Siena.

Impegno sociale

Abbiamo visto chi sono l’ex moglie e l’attuale compagna di Luca Barbareschi, attore e produttore molto attivo anche nel sociale. Luca è infatti impegnato sul fronte della lotta alla pedofilia: ha creato la Fondazione Luca Barbareschi, che ha come scopo la tutela dei bambini vittime di pedofilia, e ha proposto leggi specifiche come parlamentare. L’infanzia di Barbareschi fu segnata da gravi episodi di abusi sessuali, avvenuti in ambito scolastico e protrattisi nel tempo dall’età di otto a tredici anni.

Gli abusi, trattati fra l’altro in un capitolo del libro Olocausto bianco di Ferruccio Pinotti, avvennero presso l’Istituto Leone XIII, prestigiosa scuola privata milanese, da parte di un sacerdote cattolico, suo insegnante. Dopo molti anni Barbareschi ha reso pubbliche queste vicende tramite interviste e trasmissioni televisive. In passato ha inoltre sostenuto la campagna del Centro Nazionale Trapianti per la donazione di organi e tessuti e la campagna RaceForTheCure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori al seno nel mondo.