Loredana Bertè dimagrita di 12 kg: “Vi svelo il mio segreto”

Loredana Bertè, ospite a Verissimo lo scorso sabato, si è presentata dimagrita di 12 kg, una linea conquistata a 70 anni (compiuti lo scorso 20 settembre) e anche in poco tempo. Il segreto? La Bertè non ha tardato a spifferare i dettagli che si celano dietro una dieta così lampo. L’ha definita “una dieta speciale”, priva di carboidrati (addio pane e pasta) e ricca di fibre, “con qualche sfizio come il peperoncino usato con generosità come condimento”. La cantante ha spiegato che sta seguendo una dieta rigorosa “a base di verdure crude e alla griglia. Non conosco più pane e pasta”, ha sottolineato. “Condisco con peperoncino e minuscole quantità di olio d’oliva”.

Ospite della Toffanin, Loredana Bertè nel corso della puntata ha anche raccontato alcuni dei suoi drammi, come il rapporto conflittuale con i genitori e in particolare con la figura paterna. La Bertè ha raccontato un episodio quando è morta sua sorella, Mia Martini. “Mio padre mi ha preso a calci e pugni all’obitorio, mi ha fatto cadere dentro la bara con lei. Poi è arrivato un medico che forse era suo amico visto che non si è occupato di me, mi aveva strappato i capelli, sono dovuta andare a Roma e fare punture per far ricrescere dei buchi”. Qui trovate l’intervista integrale.

Leggi anche:

1. Gaffe di Loredana Bertè su Ennio Morricone: i social la massacrano e lei elimina il post / 2. Loredana Bertè in lacrime a Verissimo, pensando alla sorella Mia Martini: “L’abbiamo tenuta nascosta in soffitta per un anno”

Potrebbero interessarti Elisa e Raimondo, i ballerini che facevano sognare alla fine hanno litigato Vite in fuga: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 22 novembre Vite in fuga: la trama (in breve) della serie tv con Anna Valle