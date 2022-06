L’Ora, inchiostro contro piombo: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

L’Ora, inchiostro contro piombo è una miniserie che arriva in prima TV su Canale 5 a partire da mercoledì 8 giugno 2022. Il protagonista è Claudio Santamaria che interpreta Antonio Nicastro, che arriva da Roma per dirigere il quotidiano palermitano L’Ora. La miniserie, di genere thriller, occupa la prima serata di mercoledì per cinque settimane. Ma quali sono le anticipazioni della prima puntata, in onda mercoledì 8 giugno 2022 su Canale 5? Scopriamo insieme trama e cast.

Anticipazioni: trama e cast della prima puntata

Secondo le prime anticipazioni, la prima puntata de L’Ora, inchiostro contro piombo introduce la trama e i personaggi del cast. Antonio Nicastro, come già detto, è il direttore del quotidiano palermitano. Arriva in Sicilia da Roma insieme a sua moglie Anna e prende in mano le redini del giornale. Sin dall’inizio comprende che la città è afflitta da un alto tasso di criminalità organizzata. Anche il giornale non naviga in buone acque, ecco perché è stato assunto. Per riparare ai danni, Nicastro si occupa di una inchiesta contro la mafia, una parola che nessuno osa pronunciare e che invece viene portata sulla bocca di tutti grazie a L’Ora e alla sua inchiesta. Il direttore ha bisogno di comporre la sua squadra di giornalisti per cui forma una redazione valida con cronisti coraggiosi. Nel cast, infatti, troviamo attori come Silvia D’Amico, Selene Caramazza, Marcello Mazzarella, Bruno di Chiara, Francesco Colella e Maurizio Lombardi.

L’Ora inchiostro contro piombo streaming e TV

Dove vedere L’Ora, inchiostro contro piombo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la miniserie va in onda ogni mercoledì sera a partire dall’8 giugno 2022 alle ore 21:21 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole l’HD deve pigiare il tasto 505. Se invece vi interessa seguire il live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. E c’è di più: chi non può seguire la live streaming può recuperare la messa in onda anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand.