Lol 2 – Chi ride è fuori: quanto guadagnano comici e conduttori: i cachet

Quanto guadagnano i personaggi (conduttori e comici) del cast di Lol 2 – Chi ride è fuori? Le cifre non sono state ufficialmente comunicate. Secondo diversi rumors riportati da varie testate, Amazon avrebbe sborsato una cifra abbastanza alta per avere alla conduzione Fedez e Frank Matano. Al cantante pare sia stato offerto un cachet di circa 100mila euro per condurre il programma; al comico invece pare che la cifra del suo compenso si aggiri intorno ai 70mila euro. Ma veniamo ai concorrenti (comici) in gara. I cachet sono quasi tutti gli stessi, fatta eccezione per Virginia Raffaele, Mago Forest e Maccio Capatonda che percepirebbero 10mila euro ad episodio. Diana Del Bufalo invece si porterebbe a casa circa 8mila euro a puntata, mentre tutto il resto del cast 5mila euro.

Abbiamo visto i cachet (quanto guadagnano) i membri del cast di Lol 2 – Chi ride è fuori per partecipare al programma, ma quante puntate sono previste per il comedy show in onda su Amazon Prime Video? In tutto sono previste 8 puntate: le prime quattro saranno rilasciate (e quindi visibili) a partire da giovedì 24 febbraio 2022; le seconde quattro invece da giovedì 3 marzo 2022. La piattaforma permette ai suoi abbonati, come noto, di poter vedere le varie puntate “liberate” in qualasisi momento e quante volte uno vuole. Ma dalle date di emissione delle puntate non si scappa. Come detto, lo show va in onda sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video a partire da giovedì 24 febbraio 2022 (prime 4 puntate). Per accedervi bisogna sottoscrivere o aver già sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Prezzo? Dopo i primi 30 giorni gratuiti, Amazon Prime si rinnova automaticamente a euro 36/anno. E’ possibile cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento. Dopo i primi 30 giorni gratis, l’iscrizione ad Amazon Prime prosegue automaticamente a euro 36/anno.