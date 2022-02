Lol 2 – Chi ride è fuori: comici, cast, sigla, quante puntate e streaming

Da giovedì 24 febbraio 2022 su Amazon Prime Video sarà possibile vedere Lol 2 – Chi ride è fuori, la seconda edizione dello show comico che lo scorso anno ha riscontrato un enorme successo di pubblico. L’asticella, con questa seconda stagione, si alza decisamente: al cast sarà chiesto di dare il meglio di sé per confermare la forza di un programma che ha riportato in auge la comicità tv, con un meccanismo fresco e veloce, tanto da farci domandare non tanto chi vincerà ma chi farà le battute migliori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast (comici, conduttori e guest star)

Qual è il cast di Lol 2 – Chi ride è fuori? Partiamo dai conduttori. Alla guida del programma ancora una volta ci sarà Fedez che però al suo fianco non avrà più Mara Maionchi ma Frank Matano, protagonista della prima edizione dello show. Poi tanti concorrenti: Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Mago Forest, Max Angioni, Maria Di Biase, Gianmarco Pozzoli, Diana Del Bufalo, Alice Mangione, Tess Masazza e Virginia Raffaele. Nomi decisamente forti, anche più di quelli che si sono cimentati nella mission di non ridere per sei lunghe ore nella prima stagione. Ma non finisce qui: nella seconda edizione ci sarà anche Lillo, rivelazione dello scorso anno, che sarà uno special guest, un asso nella manica che il conduttore Fedez, insieme a Frank Matano, potrà utilizzare nel gioco per mettere in difficoltà i concorrenti.

Come funziona, le regole

Le regole non cambiano: sei ore, come detto, durante cui sketch, imitazioni, personaggi ed improvvisazione terranno banco, con l’obiettivo di sgamare chi si farà scappare una risata. Prima un’ammonizione, poi l’eliminazione: chi perde può recarsi nel salottino poco distante dal teatro in cui si tiene la gara a seguirne gli sviluppi. Cosa vince il vincitore di Lol 2 – Chi ride è fuori? In palio 100mila euro, da devolvere da parte del vincitore ad un ente benefico a sua scelta.

La sigla

Ma vediamo insieme la sigla di Lol 2 – Chi ride è fuori:

Lol 2 – Chi ride è fuori: quante puntate

Quante puntate sono previste per Lol 2 – Chi ride è fuori, il comedy show in onda su Amazon Prime Video? In tutto sono previste 8 puntate: le prime quattro saranno rilasciate (e quindi visibili) a partire da giovedì 24 febbraio 2022; le seconde quattro invece da giovedì 3 marzo 2022. La piattaforma permette ai suoi abbonati, come noto, di poter vedere le varie puntate “liberate” in qualasisi momento e quante volte uno vuole. Ma dalle date di emissione delle puntate non si scappa.

Streaming e tv

Dove vedere Lol 2 – Chi ride è fuori in diretta tv e live streaming? Come detto, lo show va in onda sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video a partire da giovedì 24 febbraio 2022 (prime 4 puntate). Per accedervi bisogna sottoscrivere o aver già sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Prezzo? Dopo i primi 30 giorni gratuiti, Amazon Prime si rinnova automaticamente a euro 36/anno. E’ possibile cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento. Dopo i primi 30 giorni gratis, l’iscrizione ad Amazon Prime prosegue automaticamente a euro 36/anno.