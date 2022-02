Lol 2 – Chi ride è fuori: quando escono le ultime puntate su Amazon Prime Video

Quando escono le prossime puntate di Lol 2 – Chi ride è fuori, lo show di Amazon Prime Video che torna con la seconda stagione? Oggi, 24 febbraio 2022, sono usciti i primi quattro episodi. In tutto sono previste sei puntate. 10 comici sono pronti a darsi battaglia e a cercare di non ridere nel corso di sei ore. Chi rimarrà fino alla fine? Una vera e propria sfida all’ultima risata. Ma quando escono le ultime due puntate di Lol 2? Ve lo diciamo subito: bisognerà aspettare una settimana, per la precisione giovedì 3 marzo 2022. Dunque i primi quattro episodi saranno disponibili dal 24 febbraio, gli ultimi due dal 3 marzo.

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Lol 2 – Chi ride è fuori? Come avvenuto nella prima edizione, ogni episodio del comedy show avrà una durata di circa 30 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Lol 2 – Chi ride è fuori in diretta tv e live streaming? Come detto, lo show va in onda sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video a partire da giovedì 24 febbraio 2022 (prime 4 puntate). Per accedervi bisogna sottoscrivere o aver già sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Prezzo? Dopo i primi 30 giorni gratuiti, Amazon Prime si rinnova automaticamente a euro 36/anno. E’ possibile cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento. Dopo i primi 30 giorni gratis, l’iscrizione ad Amazon Prime prosegue automaticamente a euro 36/anno.