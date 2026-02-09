Icona app
TV

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Massimo Giletti. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Sul delitto di Garlasco: protagonista lo storico avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, che promette clamorose rivelazioni su presunti sicari e mandanti che sarebbero dietro l’omicidio di Chiara Poggi. In studio anche l’Avv. Antonio De Rensis, legale di Stasi, Umberto Brindani, direttore di “Gente” e Luciano Garofano, ex comandante dei Ris.  Michele Santoro come di consueto commenta i fatti della politica nazionale ed internazionale.

Sulla strage di Crans Montana resta alta la tensione tra Italia e Svizzera. In attesa degli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti, previsti per la prossima settimana, la lettera che hanno inviato ai loro dipendenti fa infuriare le famiglie delle vittime. Se ne parla con l’ex senatore svizzero Filippo Lombardi, il parlamentare Toni Ricciardi, il direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno, e i genitori di Trystan, una delle vittime del rogo di Capodanno.

Le cause dell’omicidio di Diabolik, al secolo Fabrizio Piscitelli, capo Ultras della Lazio e boss della mala romana, si illuminerebbero di una nuova verità grazie a un documento esclusivo. In studio, il giornalista Nello Trocchia.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 9 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
