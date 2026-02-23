Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ancora riflettori accesi sulla strage di Crans-Montana con la testimonianza inedita di uno dei superstiti del rogo e un’inchiesta sui precedenti di Jacques Moretti che porta fino in Corsica. Tra gli ospiti, l’ex-procuratrice federale svizzera Rosa Cappa, il giornalista Marco Bazzi e il direttore de “Il Giornale” Tommaso Cerno. Poi, “Faccia a faccia” con il direttore de “Il Fatto Quotidiano” Marco Travaglio sui principali temi di attualità e sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. E ancora, Garlasco sempre al centro del dibattito pubblico: protagonista della puntata Andrea Sempio, indagato ormai da oltre un anno. Cosa pensa degli indizi a suo carico? Il confronto in studio tra la sua avvocata e storica amica Angela Taccia e l’avvocato Antonio De Rensis legale di Alberto Stasi, in carcere per il delitto. Insieme a loro, Luciano Garofano, ex Comandante del Ris e il direttore di “Gente” Umberto Brindani. Prosegue anche l’inchiesta su Hydra, il presunto consorzio mafioso a tre teste, Camorra ‘Ndrangheta e Cosa Nostra, che avrebbe penetrato la politica e l’economia lombarda in modo capillare. In primo piano quei Comuni dove il sistema mafioso, grazie a pacchetti di voti, intimidazioni e favori, avrebbe ottenuto concessioni e appalti pubblici da sindaci e assessori amici.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 23 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.