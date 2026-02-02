Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Tre inchieste che riaprono ferite profonde e domande ancora senza risposta. Il programma torna a interrogare il presente criticamente con l’intervento di Michele Santoro sulla più stretta attualità italiana e internazionale. Ampio spazio al delitto di Garlasco: mentre prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio, il giudice Stefano Vitelli ricostruirà i “ragionevoli dubbi” che lo portarono ad assolvere in primo grado Alberto Stasi. Si proseguirà con un approfondimento sul disastro di Niscemi, con un confronto sulle cause e le responsabilità, insieme all’ex presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta e il deputato regionale Ismaele La Vardera. Al centro della puntata l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik: il giornalista Nello Trocchia proporrà una nuova chiave di lettura sul perchè il capo ultras della Lazio e boss della camorra sia stato ucciso. Focus infine sulle indagini di Crans Montana con un collegamento in diretta da Lutry, il borgo svizzero che ha perso nella tragedia nove ragazzi: i genitori si schiereranno contro i politici del loro Paese, reclamando verità e giustizia. In studio il confronto tra il direttore de Il Giornale Tommaso Cerno e il giornalista e politico svizzero Filippo Lombardi.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 2 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.