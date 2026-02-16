Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Immagine di copertina
Massimo Giletti. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

“La versione di Michele Santoro” come sempre sarà dedicata ai fatti nazionali e internazionali più importanti. E poi nuovi colpi di scena per il caso Garlasco: ora al centro del dibattito c’è la porta a soffietto di casa Poggi, quella che conduce in cantina e che l’assassino deve aver sicuramente aperto: perché non presenta impronte di Alberto Stasi? Partecipano oltre al Direttore di Gente Umberto Brindani, l’ex Comandante dei Ris Luciano Garofano e l’avvocato di Stasi Antonio De Rensis, anche il genetista Ugo Ricci e il magistrato Stefano Vitelli che assolse Stasi in primo grado.

Mentre i genitori delle vittime di Crans Montana gridano la loro rabbia contro i coniugi Moretti ascoltati a Sion, spuntano le mail che il commerciante che vendette gli arredi a Jacques Moretti ha inviato alla Procura denunciando il fatto che il corso rifiutò di acquistare materiale ignifugo in quanto “costava troppo”. Perché la Procura non ha incluso queste mail negli atti dell’inchiesta? In studio Tommaso Cerno direttore de “il Giornale” e Marco Bazzi giornalista svizzero di Tele Ticino.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 16 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Taratata: le anticipazioni e il cast della seconda puntata su Canale 5
TV / Memory: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Taratata: le anticipazioni e il cast della seconda puntata su Canale 5
TV / Memory: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata
TV / Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / Taratata streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 16 febbraio 2026
TV / Stefano De Martino, chi è e cosa fa la sorella Adelaide
TV / Ascolti tv domenica 15 febbraio: Cuori 3, Chi vuol essere milionario, Le Iene
TV / Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 20 febbraio: Odile distrutta
TV / Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
Ricerca