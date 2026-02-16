Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

“La versione di Michele Santoro” come sempre sarà dedicata ai fatti nazionali e internazionali più importanti. E poi nuovi colpi di scena per il caso Garlasco: ora al centro del dibattito c’è la porta a soffietto di casa Poggi, quella che conduce in cantina e che l’assassino deve aver sicuramente aperto: perché non presenta impronte di Alberto Stasi? Partecipano oltre al Direttore di Gente Umberto Brindani, l’ex Comandante dei Ris Luciano Garofano e l’avvocato di Stasi Antonio De Rensis, anche il genetista Ugo Ricci e il magistrato Stefano Vitelli che assolse Stasi in primo grado.

Mentre i genitori delle vittime di Crans Montana gridano la loro rabbia contro i coniugi Moretti ascoltati a Sion, spuntano le mail che il commerciante che vendette gli arredi a Jacques Moretti ha inviato alla Procura denunciando il fatto che il corso rifiutò di acquistare materiale ignifugo in quanto “costava troppo”. Perché la Procura non ha incluso queste mail negli atti dell’inchiesta? In studio Tommaso Cerno direttore de “il Giornale” e Marco Bazzi giornalista svizzero di Tele Ticino.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 16 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.