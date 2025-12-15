Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

di Anton Filippo Ferrari
Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La puntata si apre con il consueto faccia a faccia tra Giletti e Michele Santoro. È tornato al centro delle cronache il caso David Rossi: secondo una nuova perizia del Ris, condotta dal Tenente Colonnello Gregori, il manager di Mps non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato vittima di un omicidio.

E ancora, la nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi prosegue alla vigilia dell’atteso incidente probatorio. Sul nuovo indagato Andrea Sempio ci sarebbero plurimi indizi, ma quale sarebbe il suo movente? Intanto da 10 anni Alberto Stasi è in carcere per quel delitto. Ne parla la sua avvocata Giada Bocellari, che fin dall’inizio ha creduto nella sua innocenza. Infine, si riprende il racconto della “pista familiare” sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e spunta un nuovo nome, quello di un uomo che con Meneguzzi condivideva il luogo di lavoro. ma con un grado superiore al suo.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 15 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
