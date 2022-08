Lo squalo: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, lunedì 15 agosto 2022, va in onda Lo squalo su Rete 4. Il film cult diretto da Steven Spielberg ha fatto la storia ed è uscito nel 1975. Basato sul romanzo di Peter Benchley, racconta di uno squalo bianco che dissemina terrore nell’oceano sull’isola di Amity dove tantissimi bagnanti perdono la vita in seguito ai suoi attacchi. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Amatissimo film horror, Lo squalo è ambientato a luglio negli Stati Uniti. Christine è una ragazza che scompare all’improvviso dopo essersi tuffata in mare a mezzanotte. Il giorno dopo il corpo della ragazza viene ritrovato martoriato e sena vita in acqua e si pensa subito che sia stata vittima di uno squalo. A quel punto il capo della polizia chiamato ad indagare sul caso chiude la spiaggia per motivi di sicurezza. Il sindaco però si oppone per evitare che si diffonda il panico e il turismo, fonte principale di reddito della città e coinvolge persino il medico legale a falsificare gli esiti dell’autopsia di Christine. Qualche giorno dopo però muore un altro bagnante, sempre un ragazzo. A quel punto parte una caccia allo squalo. Ne catturano uno tigre, ma il biologo marino Matt Hooper è convinto che non sia quello che stavano cercando e infatti ha ragione. Perché colui che si è macchiato di tutti quegli omicidi è un pericoloso squalo bianco.

Lo squalo: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama scopriamo chi fa parte del cast. Ecco l’elenco di personaggi e attori:

Roy Scheider: Martin Brody

Robert Shaw: Quint

Richard Dreyfuss: Matt Hooper

Lorraine Gary: Ellen Brody

Murray Hamilton: Larry Vaughn

Carl Gottlieb: Ben Meadows

Jeffrey Kramer: Leonard Hendricks

Susan Backlinie: Christine Watkins

Jonathan Filley: Tom Cassidy

Ted Grossman: Vittima del canale

Chris Rebello: Michael Brody

Jay Mello: Sean Brody

Lee Fierro: Sig.ra Kintner

Jeffrey Voorhees: Alex Kintner

Craig Kingsbury: Ben Gardner

Robert Nevin: Esaminatore medico

Peter Benchley: Intervistatore

Streaming e TV

Dove vedere Lo squalo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film vi aspetta lunedì 15 agosto 2022 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando oppure al tasto 504 per l’HD. Chi invece vuole seguirlo via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.