Lo chiamavano Bulldozer: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 25 giugno 2022, va in onda su Rete 4 Lo chiamavano Bulldozer, un film con protagonista Bud Spencer. Uscito nel 1978, la pellicola – una produzione italo tedesca – è diretta da Michele Lupo e dura 110 minuti. Di seguito vediamo chi fa parte del cast e qual è la trama.

Trama

Partiamo dalla trama. Lo chiamavano Bulldozer racconta del protagonista, appunto Bulldozer, che è un campione di football americano. La sua vita cambia nel momento in cui scopre che in realtà i match sono tutti truccati. Quindi, siccome non vale più la pena continuare a lottare per lo sport, sceglie di ritirarsi per una vita tranquilla in riva al mare. Arriva a Versilia e qui si limita a pescare conchiglie. Sul posto però viene coinvolto in una nuova lite tra i ragazzi del posto e i marines di base alla Nato. A quel punto il protagonista, pur di fare qualcosa, decide di allenare i ragazzini di Versilia per prepararli ad una sfida contro i marines.

Lo chiamavano Bulldozer: il cast del film

Come già anticipato, Lo chiamavano Bulldozer ha come protagonista l’iconico Bud Spencer, anche se in questo film manca il suo braccio destro Terence Hill. Di seguito scopriamo tutti gli attori e i relativi personaggi che popolano il cast:

Bud Spencer: Bulldozer

Raimund Harmstorf: Sergente Kempfer

Ottaviano Dell’Acqua: Gerry

Nando Paone: Ghigo

Enzo Santaniello: Tojo

Marco Stefanelli: Tony

Giovanni Vettorazzo: Spitz

René Kolldehoff: Colonnello

Joe Bugner: Alberto Sarticoli “Orso”

Gigi Reder: Curatolo

Piero Del Papa: il barbiere

Luciano Bonanni: Osvaldo

Streaming e TV

Dove vedere Lo chiamavano Bulldozer in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film vi aspetta sabato 25 giugno 2022 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando oppure al tasto 504 per l’HD. Chi invece vuole seguirlo via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.