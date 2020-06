Live Non è la D’Urso, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera

Questa sera, domenica 7 giugno 2020, va in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso. Ogni settimana, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Ampio spazio, inoltre, in questa fase all’emergenza Coronavirus. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. La vera novità, questa settimana, è il prolungamento del programma all’interno dei palinsesti Mediaset: Live Non è la d’Urso infatti è stato confermato fino a domenica 21 giugno e non fino a fine maggio. Quindi ci sarà qualche puntata in più del previsto.

Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Live Non è la D’Urso, in onda domenica 7 giugno 2020, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Live Non è la d’Urso anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso Questa sera, nella puntata di Live Non è la D’Urso, potremmo nuovamente sentir parlare del caso Irene Pivetti e Mario Favoloso. Recentemente, qualche male lingua aveva spifferato in giro che, causa crollo degli ascolti, Barbarella non avrebbe fatto ritorno con il suo programma nella prossima stagione televisiva. Ebbene, la padrona di casa ha smentito e stroncato sul nascere le indiscrezioni, che l’avrebbero vista spodestata da Alfonso Signorini. Quella in onda stasera è la terzultima puntata di Live, dopodiché il programma andrà in ferie, lasciando la tv all’estate. Ma di cosa parleranno stasera? Spazio dedicato al Coronavirus nella prima parte, partendo dalla ripresa di tutte le attività commerciali in questo periodo. In seconda serata si parlerà poi di temi d’attualità soprattutto riguardo cronaca rosa e gossip. Live Non è la D’Urso vi aspetta questa sera, domenica 7 giugno 2020, in prima serata su Canale 5.

Potrebbero interessarti Una notte da leoni: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 La battaglia di Hacksaw Ridge, la storia vera da cui è tratto il film di Mel Gibson Non dirlo al mio capo, le anticipazioni della seconda puntata in replica stasera