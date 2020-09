Live Non è la d’Urso 2020: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 20 settembre

Seconda puntata di Live Non è la d’Urso 2020, la popolare trasmissione della domenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21.20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive.

L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata di Live Non è la D’Urso 2020, in onda domenica 20 settembre, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Live Non è la d’Urso anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Anche questa sera torna l’appuntamento con Barbara D’Urso e i temi di cui parlare saranno come sempre tantissimi, slittando dall’attualità alla cronaca rosa, ci saranno momenti di tensione, discussioni e anche momenti esilaranti e la cara Barbarella è pronta ad accogliere in studio anche tantissimi ospiti com’è solita fare, partendo in quinta con questa nuova edizione di Live.

In tv e streaming

Dove vedere Live Non è la D’Urso in tv e streaming? Lo show di Barbara D’Urso va in onda, come detto, su Canale 5 a partire dalle ore 21,25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Dove vedere in streaming

Potrebbero interessarti Soliti Ignoti – Special Vip streaming e diretta tv: dove vedere il programma live Soliti Ignoti – Special Vip, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 20 settembre 2020 La mummia: trama, trailer, cast e streaming del film