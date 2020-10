Live Non è la d’Urso 2020: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 18 ottobre

Questa sera, 18 ottobre, va in onda una nuova puntata di Live Non è la d’Urso 2020, la popolare trasmissione della domenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21,20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata di Live Non è la D’Urso 2020, in onda domenica 16 ottobre 2020, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Questa sera tantissimi ospiti da Barbarella, a partire da Fabrizio Corona. Il programma in prima serata su Canale 5 condotto da Barbara D’Urso si occuperà della nuova lite avvenuta fra Nina Moric e l’ex marito Fabrizio Corona. L’ex modella qualche giorno fa ha diffuso un audio in cui Fabrizio minacciava lei e suo figlio Carlos. “Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa e prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”, avrebbe detto Fabrizio nell’audio diffuso dalla sua ex moglie. Cosa avrà da dire l’ex re dei paparazzi? Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 16 ottobre 2020 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

