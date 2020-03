Live Non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera

Questa sera, domenica 1 marzo 2020, va in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso pronta come sempre a portare in studio tantissimi ospiti.

Ogni settimana, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca.

L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay.

Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Live Non è la D’Urso, in onda domenica 1 marzo 2020, dalle ore 21:20 su Canale 5.

Live Non è la d’Urso anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Questa sera lo studio della D’Urso accoglierà come sempre molti ospiti. Una parte della puntata di oggi sarà dedicata nuovamente all’emergenza Coronavirus. In collegamento dalla Cina ci sarà Heather Parisi, che insieme alla propria famiglia racconterà come stanno vivendo questo periodo.

Tra gli ospiti anche Clizia Incorvaia, che affronterà le cinque sfere di Live nel temutissimo ‘uno contro tutti’ dopo la squalifica al Grande Fratello Vip per le sue parole dette durante un litigio con Andrea Denver. Inoltre ci sarà un faccia a faccia diretto tra Fiore Argento e l’attuale fidanzato di Antonella Elia, Pietro delle Piane.

E ancora a Live Non è la d’Urso, dopo il violento litigio della scorsa settimana, tornerà Vittorio Sgarbi. Tra gli ospiti di stasera anche Rodrigo Alves, l’ormai ex Ken Umano che nel frattempo è diventato simile a Barbie. Appuntamento dunque stasera 1 marzo 2020 con una nuova puntata di Live Non è la d’Urso, dalle 21.20 su Canale 5.