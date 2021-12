Chi è Littamè, la cantante in gara a Sanremo giovani 2021

Chi è Littamè, il cantante in gara a Sanremo giovani 2021 con la canzone “Cazzo avete da guardare”? Littamè, pseudonimo di Angelica Littamè, è una cantautrice di 25 anni originaria della provincia di Padova. In passato ha preso parte al concorso Fatti Sentire, La ragazza nasce nel 1996 a Terrassa Padovana in provincia di Padova. Comincia a studiare canto all’età di 16 anni. Durante gli anni comincia a cantare alle feste di matrimonio e compleanni, e contemporaneamente partecipa a diversi concorsi canori. Nel 2021 prende parte ad Area Sanremo, arrivando a conquistare la finale di Sanremo Giovani 2021. Nei giorni scorsi è scoppiata la polemica per la sua canzone “Cazzo avete da guardare” che – secondo Striscia la Notizia – non sarebbe inedita. “L’esibizione di Angelica è stata registrata il 21 luglio ed è andata in onda sulla rete televisiva 7 Gold tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre – le parole di Luca Garavelli produttore di The Coach -. C’erano concorrenti che si erano appena esibiti e altri in attesa dell’esibizione e tutto lo staff, 60-70 persone almeno”. Per questo secondo Striscia non potrebbe essere considerato un inedito, come da regolamento. Stasera l’esibizione a Sanremo giovani 2021. Come andrà?

