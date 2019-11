L’Isola di Pietro 3, le anticipazioni dell’ultima puntata in onda venerdì 22 novembre

L’Isola di Pietro 3 è arrivato alla sua sesta e ultima puntata. Dopo quella mandata in onda il 15 novembre, Gianni Morandi dà appuntamento ai fan della serie a venerdì 22 novembre per l’ultima puntata. Tanta attesa per conoscere le anticipazioni di questo episodio finale. Tanti infatti sono ancora i punti da chiarire e i nodi che devono venire al pettine.

Cosa succede nella sesta e ultima puntata de L’Isola di Pietro 3? Vediamo le anticipazioni.

Nella sesta e ultima puntata de L’isola di Pietro 3, che va in onda venerdì 22 novembre 2019, bisogna ancora capire cosa stesse cercando chi si è intrufolato nel magazzino. Elena e Diego trovano una loro felpa in un luogo inaspettato.

Valerio cerca di depistare i propri colleghi, ma deve far fronte ad un nuovo imprevisto. Caterina cerca in ogni modo di riavvicinarsi a Diego, ma un’improvvisa rivelazione potrebbe stravolgere le cose. Come si suol dire, la speranza è l’ultima a morire.

Mentre Pietro si schiera dalla parte della nipote, l’omicidio di Anna è ancora irrisolto, anche se il cerchio si va stringendo. Alla fine, secondo le anticipazioni de L’Isola di Pietro 3, Monica confessa, anche se c’è chi pensa che la sua confessione non sia vera. Che la donna stia cercando di coprire qualcuno? E se la responsabile fosse invece Stella, la figlia di Monica?

Pietro aiuta anche Diego, sempre più convinto a voler costruire una famiglia con Margherita. Infine Valerio ed Elena vivono un momento difficile, tanto che il poliziotto pensa di chiedere un trasferimento.

L’Isola di Pietro anticipazioni – Ma dove vedere L’Isola di Pietro 3? La serie tv, giunta alla terza stagione, viene mandata in onda in prima serata su Canale 5 alle ore 21:25. La rete ammiraglia Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, che potete trovare anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire la fiction in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione i propri contenuti anche tramite smartphone, pc e tablet.

Ma c’è di più. Chi non può seguire in diretta la fiction può recuperare gli episodi andati già in onda sulla piattaforma grazie alla funzione on demand.

Chi è interessato a seguire L’Isola di Pietro sui social può trovare l’account ufficiale su Instagram.