Lino Guanciale si è sposato in gran segreto: chi è la moglie Antonella Liuzzi

Fiori d’arancio per Lino Guanciale. L’attore de L’Allieva si è sposato e in gran segreto con la compagna Antonella Liuzzi. A svelarlo è stata la testata del comune in provincia di Bari dov’è nata la sposa, Noci Gazzettino, e parla di un matrimonio in forma privata: erano presenti pochissimi intimi a celebrare l’amore tra l’attore e la Liuzzi, celebratosi il 18 luglio in Campidoglio a Roma. Ma chi è Antonella Liuzzi? Mentre sappiamo benissimo chi è Lino Guanciale (attore conosciuto e apprezzato sia per il personaggio di Claudio ne L’Allieva sia per Enrico in Non dirlo al mio capo, attualmente in replica su Rai 1 con Vanessa Incontrada), la sposa invece è lontana dal mondo del cinema e della televisione. Antonella Liuzzi è infatti una docente universitaria, insegna nei master della Bocconi a Milano: città importante, perché è lì che ha conosciuto l’attore.



In una recente intervista a Visto, Guanciale aveva dichiarato: “Ho sempre saputo che per me tra le cose essenziali della vita c’è la famiglia e che un giorno ne avrei voluta una mia. Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il mio carattere forte da ‘limare’ con pazienza. Oggi so che non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia. In un prossimo futuro la mia vita prenderà un ritmo più ‘normale’ rispetto agli ultimi anni in cui ho girato per mesi e mesi di seguito”.

