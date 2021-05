L’età del dubbio: la trama dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Stasera, mercoledì 26 maggio 2021, su Rai 1 va in onda in replica L’età del dubbio, episodio de Il Commissario Montalbano già trasmesso sulla principale rete Rai. Per tutti i fan una nuova serata insieme alle indagini del commissario più amato della televisione, interpretato da Luca Zingaretti e tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. Di seguito la trama dell’episodio in onda oggi, 26 maggio 2021.

Il commissario fa un sogno insieme tragico e ridicolo ma che rivela come i due pensieri fissi degli ultimi anni lo accompagnino anche nel sonno: l’idea della morte e la sua relazione con Livia. Nel sogno si sta svolgendo il suo funerale e che sia morto glielo annuncia lo stesso Catarella a cui di solito è affidata questa comunicazione funebre dei morti ammazzati su cui si dovrà indagare. Alla cerimonia funebre assistono i soliti comprimari delle indagini di polizia: il dottor Pasquano che al solito si rifiuta scontrosamente di dare particolari sul morto prima di aver eseguito l’autopsia, il signor questore Bonetti-Alderighi che non autorizza Montalbano a indagare sulla sua stessa morte, l’amico Mimì Augello. Ci sono tutti ma manca quella che per prima dovrebbe essere presente alle esequie: la sua fidanzata Livia che, raggiunta per telefono dall’irritato defunto, gli annuncia che forse non farà in tempo a intervenire e che, per dirla tutta, approfitterà della sua morte, di questa occasione unica, per sentirsi libera da una relazione che si trascinava stancamente. Il forte rumore che sveglia Montalbano è causato dal temporale che agita il mare fino a lambire il terrazzino della sua casa. Il mare e il porto di Vigata diventano ora protagonisti in sottofondo della nuova indagine di Montalbano che riguarda due imbarcazioni ormeggiate una a fianco dell’altra: un potente motoscafo e il “Vanna”, un lussuoso yacht il cui equipaggio ha trovato in mare un canotto con a bordo un uomo morto per avvelenamento.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama dell’episodio L’età del dubbio de Il commissario Montalbano, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 26 maggio 2021 – in replica su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.