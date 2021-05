A che ora inizia l’episodio L’età del dubbio de Il Commissario Montalbano: l’orario su Rai 1

A che ora inizia l’episodio L’età del dubbio de Il Commissario Montalbano in onda oggi, mercoledì 26 maggio 2021, su Rai 1? La messa in onda sulla principale rete Rai è prevista in prima tv per le ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile seguire l’episodio con protagonista Luca Zingaretti anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Basta avere la connessione internet.

La trama

Abbiamo visto a che ora inizia L’età del dubbio (episodio in replica de Il commissario Montalbano), ma qual è la trama? Il commissario Montalbano fa un sogno insieme tragico e ridicolo ma che rivela come i due pensieri fissi degli ultimi anni lo accompagnino anche nel sonno: l’idea della morte e la sua relazione con Livia. Il mare e il porto di Vigata diventano poi protagonisti della nuova indagine di Montalbano che riguarda due imbarcazioni ormeggiate una a fianco dell’altra…