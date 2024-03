L’Eredità – Viva la Rai: anticipazioni, ospiti, professoresse e streaming

Stasera, sabato 23 marzo 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda una puntata speciale de L’Eredità dedicata alla Rai dal titolo Viva la Rai. Il programma, condotto da Marco Liorni, il 16 marzo è tornato in prima serata con due speciali in onda sabato 16 e 23 marzo, dopo Affari Tuoi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Questa settimana si metteranno alla prova ne L’Eredità – Viva la Rai personaggi noti al grande pubblico, che hanno avuto a che fare con la tv di Stato. Si tratta di Gigi Marzullo, Raoul Bova, Giacomo Giorgio, Elisa Isoardi, Giancarlo Magalli, Gigi Marzullo, Paola Perego, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Max Tortora.

La puntata di oggi sarà un omaggio alla televisione Italiana attraverso i giochi de L’Eredità attualmente in onda e altri che verranno invece eccezionalmente rispolverati, come “La Scossa” e “I Calci di Rigore”. La partita, come da tradizione del game show, si concluderà con “La Ghigliottina”. L’intero montepremi eventualmente accumulato nel gioco finale sarà interamente devoluto in beneficenza.

Professoresse

Chi sono le due professoresse de L’Eredità? Le nuove Professoresse di quest’edizione del game show sono Michelle Masullo e Naomi Buonomo. Michelle Masullo è una modella, fashion dj, indossatrice ed influencer di 24 anni proveniente da Bagnaria Arsa, provincia di Udine. Naomi Buonomo, invece, è una ballerina, attrice, conduttrice e modella proveniente da Napoli. Scopriamo meglio chi sono.

Streaming e tv

Dove vedere L’Eredità – Sanremo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – sabato 23 marzo 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.