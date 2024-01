L’Eredità 2024: conduttore, professoresse, giochi, novità, concorrenti, campione, quante puntate, anticipazioni, streaming, Rai 1

Torna L’Eredità, lo storico quiz del preserale di Rai 1, in onda con la nuova edizione dal 2 gennaio 2024. Tante le novità, a cominciare dal conduttore, che è Marco Liorni, che prende il posto di Flavio Insinna. Si tratta della ventiduesima edizione del programma. Ci saranno anche nuovi giochi e professoresse. Ecco tutte le anticipazioni.

Novità, giochi, conduttore

La nuova edizione andrà in onda a partire da martedì 2 gennaio 2024, alle ore 18:45, su Rai 1. Appuntamento tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Il nuovo conduttore è Marco Liorni, reduce dalla conduzione dell’edizione più lunga della storia di Reazione a Catena. Marco Liorni sarà il quinto conduttore nella storia del programma dopo Amadeus, Carlo Conti, Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna. Quest’ultimo ha condotto le ultime cinque edizioni del programma.

Protagonisti come sempre 7 concorrenti il cui percorso si concluderà con il tentativo da parte del Campione di puntata di vincere il montepremi al gioco finale de La Ghigliottina, appuntamento imperdibile che ogni sera coinvolge nella sfida il pubblico da casa. L’Eredità, in onda dal 2002, ha superato le 5000 puntate e negli anni ha fidelizzato un pubblico trasversale, diventando così un momento in cui la famiglia si riunisce davanti alla tv e si trova a misurarsi con le domande della gara.

Vediamo insieme le novità de L’Eredità 2024. Uno dei nuovi giochi di quest’edizione si chiama Tris e 100 secondi. Gli altri giochi già noti al pubblico sono il Continua tu, il Chi Come Cosa, I Fantastici Quattro, I Paroloni, Il Triello e La stoccata. A chiudere ogni puntata ci sarà ovviamente la Ghigliottina.

L’Eredità 2024: le professoresse

Chi sono le professoresse de L’Eredità 2024? Le nuove Professoresse di quest’edizione del game show saranno Michelle Masullo e Naomi Buonomo. Michelle Masullo è una modella, fashion dj, indossatrice ed influencer di 24 anni proveniente da Bagnaria Arsa, provincia di Udine. Naomi Buonomo, invece, è una ballerina, attrice, conduttrice e modella proveniente da Napoli.

Streaming e tv

Dove vedere L’Eredità 2024 in diretta tv e in streaming? Basterà sintonizzarsi su Rai 1 da martedì 2 gennaio 2024, alle ore 18:45, su Rai 1. Appuntamento tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Anche in streaming su Rai Play.