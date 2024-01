Chi sono le professoresse de L’Eredità 2024: Michelle Masullo e Naomi Buonomo

L’Eredità 2024 si apre con tante novità. A cominciare dal conduttore, che da quest’anno è Marco Liorni, reduce dal successo di Reazione a Catena. Cambiano anche le professoresse del game show di Rai 1. Le nuove Professoresse di quest’edizione del game show saranno Michelle Masullo e Naomi Buonomo. Michelle Masullo è una modella, fashion dj, indossatrice ed influencer di 24 anni proveniente da Bagnaria Arsa, provincia di Udine. Naomi Buonomo, invece, è una ballerina, attrice, conduttrice e modella proveniente da Napoli. Scopriamo meglio chi sono.

Michelle Masullo

Modella, fashion dj, indossatrice ed influencer. Classe 1999, Michelle ha 24 anni ed è di Campologhetto Bagnaia di Arsa, in provincia di Udine. Ad oggi, frequenta il corso di Comunicazione, media e pubblicità presso l’Università IULM di Milano. Nel 2018 ha conquistato la fascia di Miss MiLuna Friuli Venezia Giulia, qualificandosi alle prefinali di Miss Italia. In tv, si è fatta notare a ‘Detto Fatto’, il factual di Rai 2, presentato, qualche anno fa, da Bianca Guaccero. E, poi, in qualità di guest star, ha preso parte al ‘Grande Fratello Vip’ per sostenere Jo Squillo che considera la sua mamma elettiva.

“Un giorno che non c’era posto in ostello si è fermata a dormire da me e non se n’è mai più andata. Una mattina in cucina all’improvviso mi ha chiamato “mamma”. Mi sono messa a urlare, non doveva permettersi perché non ero pronta. Sentivo di mancare di rispetto alla sua famiglia, ma ha continuato imperterrita”, ha detto la cantante.

Non conosciamo nulla sulla vita privata di Michelle Masullo, per cui non sappiamo se è single o fidanzata. Molto attiva sui social, su Instagram è seguita da otre 25mila persone.

Naomi Buonomo

Ballerina, attrice, conduttrice e modella napoletana, è una studentessa di management all’Università Partenope. Ha condotto, in una tv locale, ‘Il bello del calcio’ e preso parte allo spettacolo teatrale ‘Bis!’ di Francesco Cicchella. Riservata sulla sua vita privata, su Instagram è seguita da oltre 7000 persone.