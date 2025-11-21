L’Eredità non va in onda oggi, 21 novembre 2025: ecco perché, il motivo

Perché L’Eredità oggi non va in onda? Il quiz di successo condotto da Marco Liorni oggi, 21 novembre 2025, non va in onda su Rai 1 per lasciare spazio al grande tennis in diretta. In particolare lungo tutto il pomeriggio di oggi la prima rete trasmetterà in diretta la Coppa Davis, con la semifinale degli azzurri guidati da Volandri che affronteranno il Belgio per provare a conquistare una nuova finale. Ecco perché L’Eredità oggi non va in onda. Saltato anche il consueto appuntamento con Vita in diretta. Per Liorni e la sua squadra l’appuntamento è rimandato a domani, sabato 22 novembre, per una nuova puntata de L’Eredità.