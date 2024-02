Chi è la fidanzata di Leo Gassmann ospite a Sanremo 2024

Chi è la fidanzata di Leo Gassmann ospite al Festival di Sanremo 2024 per promuovere il suo Califano? Nel febbraio 2020, poco prima della sua partecipazione a Sanremo Giovani, Leo Gassmann fu paparazzato dal settimanale Vero in un parco di Roma con una ragazza all’epoca misteriosa, inizialmente identificata come Anna. I due si scambiavano baci, abbracci e tante coccole, ma non si sapeva da quanto tempo si frequentassero né se fosse un flirt passeggero o una relazione seria. Poi l’identità della ragazza è stata resa nota quando si è presentata nella scuola di Amici 2020-2021: era la cantante Enula.

La storia d’amore tra Leo Gassmann ed Enula, nata in segreto e lontana dai gossip, ha poi vissuto un periodo sotto i riflettori, soprattutto quando l’allieva si è avvicinata al compagno Alessandro Cavallo mentre era fidanzata con Gassman, rivelando anche di averlo baciato. E ora? I due stanno ancora insieme? Non si sa con chiarezza quale sia la situazione sentimentale attuale di Leo Gassman. Non c’è mai stato un annuncio ufficiale della fine della loro storia d’amore. Secondo diversi indizi social notati dai follower, i due si sarebbero lasciati…

Streaming e tv

