Lei è sempre la mia follia: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, venerdì 12 agosto 2022, va in onda Lei è sempre la mia follia su Rai 2. Si tratta di un film thriller d’impronta drammatica uscito nel 2017 con la regia di Colin Theys. Di seguito scopriamo la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Lei è sempre la mia follia. Il film racconta Laura, una ragazza adolescente pronta a festeggiare i suoi 18 anni. Ha un fidanzato amorevole, Nick, e tanti amici che la supportano. Per organizzare i festeggiamenti, la coppia si concede una gita in barca da soli, ma mentre sono in acqua arriva uno squalo che falcia il povero Nick uccidendolo. Se non fosse arrivato un uomo a salvare Laura, probabilmente avrebbe fatto la stessa fine. Bruce, di rientro dal college, è un ragazzo apparso al momento giusto e l’ha tratta in salvo, diventando un eroe locale. Laura, ancora fragile, si concede una notte di passione ma quando si rende conto di non essere ancora pronta a dire addio al suo ex ucciso, mette fine alla storia con Bruce. Il ragazzo dal suo canto non accetta di essere allontanato in quel modo per cui inizia a tormentare Laura in modo ossessivo e da eroe si trasformerà in uno spietato stalker.

Lei è sempre la mia follia: il cast del film

Chi fa parte del cast del film? Laura, la protagonista, è interpretata da Saxon Sharbino. Di seguito vediamo l’elenco degli attori e i relativi personaggi:

Saxon Sharbino è Laura

Mason Dye è Bruce

Cynthia Gibb è Sandy

Luke Slattery è Nick

Camrus Johson è Parker

Gillian Rose è Bre

Streaming e TV

Dove vedere Lei è sempre la mia follia in streaming e TV? Il film va in onda venerdì 12 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, in prima serata su Rai 2. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay.